La Junta realiza inspecciones de consumo en cerca de 300 talleres de reparación de vehículos

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, a través de la Dirección General de Consumo, vuelve a desarrollar este año la campaña de inspección de talleres de reparación de vehículos. Las actuaciones, que se prolongarán hasta final de año, se realizan a nivel autonómico por parte de todos los Servicios provinciales de Consumo, y se busca comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias.

La campaña abarca alrededor de 290 talleres de reparación de vehículos de todas las provincias andaluzas y se vigilan aspectos como el cumplimiento de la legalidad vigente en temas como las hojas de quejas y reclamaciones; la información mínima en la documentación y publicidad; la información mínima en el presupuesto y resguardo de depósito, facturas y justificantes de pago; y los diferentes equipamientos que pueda tener el establecimiento y que necesiten de verificación periódica de control metrológico.

Además, en las inspecciones se presta especial atención a que los talleres exhiban de forma visible los precios aplicables por mano de obra, servicios concretos y, en su caso, gastos de estancia o custodia del vehículo. Asimismo, se comprueba que las personas consumidoras reciben un presupuesto previo por escrito, con una validez mínima de 12 días hábiles, en el que figuren los datos del taller, la identificación del vehículo, las reparaciones previstas, las piezas a sustituir, el precio desglosado y la fecha estimada de entrega. El taller no podrá iniciar la reparación sin la aceptación expresa de dicho presupuesto o la renuncia por escrito de la persona usuaria.

La inspección también verifica que cuando el vehículo permanezca en el establecimiento se entregue el correspondiente resguardo de depósito, así como que las facturas estén debidamente desglosadas, con indicación separada de las operaciones realizadas, las piezas empleadas, las horas de trabajo y los importes cobrados. Si durante la reparación surgieran averías o actuaciones no previstas inicialmente, el taller deberá comunicarlo previamente a la persona consumidora y recabar su autorización antes de efectuar trabajos adicionales.

Igualmente, Consumo recuerda que todas las reparaciones realizadas en talleres están garantizadas durante tres meses, salvo en vehículos industriales que es de 15 días, o 2.000 kilómetros recorridos y 3 años en piezas nuevas. Esta garantía cubre tanto la mano de obra como las piezas sustituidas y cualquier gasto derivado de una nueva intervención. Del mismo modo, los talleres deben disponer de hojas de quejas y reclamaciones y anunciarlo de forma visible para que las personas usuarias puedan ejercer sus derechos en caso de disconformidad.

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Presidencia, Sanidad y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.