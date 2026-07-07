CTA exige garantías de empleo ante la externalización anunciado por Hitachi Energy Spain

Desde la Sección Sindical de CTA en Hitachi Energy Córdoba queremos trasladar nuestrapreocupación por las comunicaciones que la empresa está remitiendo a distintos trabajadoresafectados por el proceso de externalización actualmente en marcha.

Según la documentación entregada, determinados puestos de trabajo pasarán a ser desempeñados por personal externo,mientras que la posible recolocación de los trabajadores afectados queda supeditada a futuras necesidades organizativas,procesos formativos, pruebas de capacitación y evaluaciones médicas.

CTA considera que una medida de esta importancia requiere la máxima transparencia y unas garantías claras para toda la plantilla. Los trabajadores tienen derecho a conocer:

Cuántos puestos van a ser externalizados.

Cuántos trabajadores resultarán afectados.

Qué criterios se utilizarán para las recolocaciones.

Qué formación se va a impartir.

Qué pruebas deberán superar.

Qué ocurrirá con aquellos trabajadores que no superen dichas pruebas o para los que no exista una vacante disponible.

A día de hoy, estas cuestiones siguen sin estar suficientemente aclaradas.

La incertidumbre generada está provocando una lógica preocupación entre los trabajadores afectados y entre el conjunto dela plantilla.

CTA considera especialmente preocupante que este proceso se produzca en un momento en el que Hitachi Energy mantieneuna importante carga de trabajo, desarrolla nuevas inversiones industriales y continúa apostando por el crecimiento de suactividad productiva. Precisamente por ello, resulta imprescindible que la Dirección aclare de forma expresa cuáles serán lasconsecuencias de este proceso para los trabajadores afectados.

CTA entiende que cualquier proceso de reorganización debe realizarse con pleno respeto a los derechos de información yconsulta de la representación legal de los trabajadores y, sobre todo, garantizando la estabilidad laboral de las personas quedurante años han contribuido al crecimiento y a los resultados de esta empresa.

¿Puede la empresa comprometerse por escrito a que ningún trabajador perderá su empleo como consecuencia de este proceso de externalización y reorganización?

Exigimos a la Dirección de Hitachi Energy que responda de forma clara y pública esta cuestión fundamental que preocupa hoy a los trabajadores y que merece una respuesta inmediata.

CTA no aceptará que la externalización se convierta en un mecanismo para reducir plantilla, deteriorar las condicioneslaborales o generar incertidumbre entre los trabajadores. La modernización y reorganización de la empresa no puedenrealizarse a costa del empleo de quienes han contribuido durante años al desarrollo y éxito de Hitachi Energy Córdoba.

CTA defenderá el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la transparencia en cualquier proceso de reorganización yel respeto a los derechos de la plantilla.

La incertidumbre no puede convertirse en una herramienta de gestión.



CTA – Sección Sindical de Hitachi Energy Córdoba