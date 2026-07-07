Cruz Roja cumple 162 años con cerca de 19.000 miembros en Córdoba

Cruz Roja Española celebra hoy sus 162 años de vida y de compromiso humanitario, y lo hace con la salud que le aportan en Córdoba las más de 3.600 personas que regalan parte de su tiempo como voluntarias o asimiladas, las más de 15.000 que colaboran como socias y las algo más de 200 que están contratadas por la entidad en la provincia.

En conjunto, pues, son cerca de 19.000 los cordobeses y cordobesas que, de una u otra forma, contribuyen y hacen posible la variada labor social de la institución humanitaria, que además de en la capital cuenta con presencia en otros once municipios: Baena, Montilla, Lucena, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Rute, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Puente Genil y Villanueva de Córdoba.

Sin el esfuerzo y la generosidad de todos y cada uno de esos ciudadanos, Cruz Roja no podría atender a los miles de cordobeses y cordobesas a los que presta su apoyo cada año.

“Detrás de las cifras hay personas, familias, infancia, jóvenes, mayores… que atraviesan situaciones muy difíciles y a las que nuestra organización conoce de cerca e intenta ayudar gracias al compromiso cotidiano del voluntariado y de los socios y socias”, destaca Cándida Ruiz, presidenta provincial de Cruz Roja.

Los servicios e iniciativas promovidos por la organización abarcan prácticamente todos los sectores de población, desde mayores hasta infancia, pasando por personas con discapacidad, inmigrantes, refugiadas, mujeres en dificultad social, personas sin hogar, familias con escasos recursos económicos o incluso habitantes de otras zonas del mundo necesitadas de ayuda humanitaria y de programas de cooperación al desarrollo.

En cuanto a la distribución geográfica de sus miembros, el 73 por ciento de esas cerca de 19.000 personas que contribuyen con Cruz Roja está en la capital, y el resto se reparte entre las once asambleas que la organización tiene en funcionamiento en la provincia: Puente Genil (693), Lucena (665), Pozoblanco (661) Valle del Guadiato (559), Baena (477), Priego de Córdoba (430), Palma del Río (358), Montilla (350), Hinojosa del Duque (280), Villanueva de Córdoba (279) y Rute (266).

Pese a la generosidad y al compromiso solidario de la población cordobesa que dejan patente estas cifras, la difícil situación que siguen atravesando tantas familias obliga a la organización a insistir en la búsqueda de colaboraciones.

Cualquier persona interesada en aportar su granito de arena a Cruz Roja en Córdoba, ya sea como socia, como voluntaria o con alguna colaboración puntual, puede informarse llamando al 957 433878 o a través de los perfiles de la entidad en redes sociales: www.facebook.com/cruzrojacord y @CruzRojaCordoba en X e Instagram. De igual modo, puede hacer una donación por bizum introduciendo el código 01899.