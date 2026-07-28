Cinco bomberos de la Diputación de Córdoba han partido hasta Ávila para formar parte del operativo de Navaluenga

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado de que un total de cinco efectivos del Consorcio Provincial se han desplazado en las últimas horas hasta Ávila, donde una vez lleguen al puesto avanzado establecido en Navaluenga serán distribuidos para participar en las tareas de extinción del fuego que arrasa desde la semana pasada las provincias de Madrid, Ávila y Toledo.

Fuentes ha señalado que “estos cinco bomberos de la Diputación se suman así al resto de dotaciones que desde distintos puntos de España están acudiendo para intentar frenar un fuego que lleva activo desde el pasado día 22 y que ya es el más importante de la historia de nuestro país”.

“Desde aquí queremos agradecer la disponibilidad que han mostrado estos profesionales que se pondrán a las órdenes del puesto del mando y trabajarán con los efectivos desplazados hasta la zona para intentar poner fin al infierno que viven los vecinos y vecinas de la zona”, ha remarcado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha querido poner en valor el compromiso que los bomberos del Consorcio Provincial muestran ante situaciones como las que se dan en estos momentos en Ávila en la que se ve afectada la población. Además, Fuentes ha querido trasladar su apoyo a quienes en estos momentos sufren las consecuencias de las llamas.