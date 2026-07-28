Una veintena de jóvenes viajeros disfrutan del patrimonio y sostenibilidad de Montilla

Una veintena de jóvenes participan en esta iniciativa impulsada por la Universidad Autónoma de Madrid y financiada por la Unión Europea, que combina patrimonio, derechos humanos y educación ambiental

El Ayuntamiento de Montilla ha dado la bienvenida este lunes a la expedición del proyecto «Vuelta al Mundo», una iniciativa educativa impulsada por la Universidad Autónoma de Madrid dentro del programa europeo Firepoctep Avanza, que tiene como objetivo sensibilizar a la juventud sobre la prevención de los incendios forestales, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de un recorrido por diferentes municipios españoles vinculados a la historia y el patrimonio.

La recepción institucional ha tenido lugar en la Casa del Inca Garcilaso, donde la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, ha recibido al grupo de jóvenes participantes y al director del proyecto, Jesús Luna, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, destacando la importancia de que Montilla forme parte de un itinerario que une cultura, historia y compromiso ambiental.

Durante su intervención, Lidia Bujalance ha señalado que «Montilla reúne todos los valores que promueve este proyecto: sostenibilidad, patrimonio, historia y compromiso con el futuro». La responsable municipal ha explicado que durante su estancia los participantes conocerán algunos de los principales referentes patrimoniales y culturales de la ciudad, como la Casa del Inca Garcilaso, el Castillo del Gran Capitán o el Museo Garnelo, además de visitar la Bodega Robles, ejemplo de producción vitivinícola sostenible.

«Queremos que estos jóvenes se conviertan en promotores de los valores de la Agenda 2030, pero también en embajadores de Montilla, llevando consigo la experiencia vivida en nuestra ciudad y regresando en el futuro junto a sus familias», ha afirmado Lidia Bujalance.

Por su parte, Jesús Luna ha explicado que el proyecto, financiado por fondos europeos, busca acercar a los jóvenes a la realidad de los incendios forestales desde una perspectiva educativa y de concienciación. «Los incendios se apagan con prevención. Nuestro objetivo es que los participantes conozcan esta realidad, la comprendan y se conviertan en líderes comprometidos con la protección del medio ambiente en sus territorios», ha destacado.

El director del programa ha subrayado además que la iniciativa relaciona la conservación del entorno con la defensa de los derechos humanos, tomando como referentes históricos las figuras de Bartolomé de las Casas y del Inca Garcilaso, coincidiendo este año con el 410 aniversario del fallecimiento del escritor mestizo vinculado a Montilla.

La expedición está integrada por jóvenes procedentes de distintos puntos de España que participan durante 17 días en un itinerario formativo por comunidades como Madrid, Galicia y Andalucía, visitando espacios relacionados con la gestión forestal, la biodiversidad, el patrimonio histórico y los proyectos de sostenibilidad. En la provincia de Córdoba, además de Montilla, han conocido el trabajo desarrollado por el dispositivo INFOCA y diferentes iniciativas de recuperación ambiental impulsadas por la Diputación de Córdoba.

Los participantes, Chema Amíl Luque y Blanca López Navarro, han valorado muy positivamente la experiencia, destacando la oportunidad de adquirir conocimientos sobre la prevención de incendios, convivir con jóvenes de distintos lugares y crecer tanto personal como académicamente.

Con esta visita, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con la Agenda 2030, la educación ambiental y la difusión de su patrimonio histórico y cultural como herramientas para promover una ciudadanía más comprometida con la sostenibilidad y la conservación del entorno.