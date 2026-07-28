María Córdoba vuelve a Montilla con el Casoplón

La actriz, cantante y bailarina montillana María Córdoba podremos disfrutarla esta noche en el cine de verano instalado en el paseo de las Mercedes con la comedia familiar El Casoplon.

Nacida en Bilbao, María es montillana de sangre y alma como ella se define. Siempre ha sentido un gran amor por su pueblo y sus raíces y desde niña ha pasado en el pueblo todas las épocas de vacaciones posibles para estar con su familia, aprendiendo sevillanas con Concha Logroño, llegando a actuar en la Feria de Día y en el pórtico de la Feria del Santo en dos ocasiones.

Desde niña se sintió muy atraída por las Artes Escénicas, formándose desde muy pequeña en danza, interpretación, canto y música. ​Tras estudiar Arte Dramático en la Escuela Social Antzokia de Basauri y Danza Española en la escuela Juan Antxieta de Bilbao, se trasladó a Madrid.

Hasta ahora ha ido completando su formación en interpretación ante la cámara con directores de Casting y de Cine como Marichu Sanz, Alfonso Albacete, Javi Luna, Tonucha Vidal, Juana Martínez, Juanma López, Andrés Cuenca, José Manuel Carrasco, Cristina Perales …

Artista multidisciplar

Vocalmente hizo el Máster para cantantes profesionales de Jesús Yanes en C.E.V. Madrid y se formó en técnica vocal de la mano de Jaume Giró, Vocal Coach 2.0 y Técnica MEV entre otros.

En el Centro Flamenco Amor de Dios estudió cante flamenco con cantaores de la talla de Talegón de Córdoba, Rafael Jiménez y Maite Maya… a lo que sumó sus estudios de guitarra, tocando la acústica y además compone música.

En el ámbito de la danza, se graduó en Danza Española en la Escuela de Artes Escénicas Juan Antxieta en Bilbao y completó su formación como bailaora de flamenco en el Centro Flamenco Amor de Dios de Madrid, formándose con bailaoras de la talla de Candela Soto, Carmela Greco, La Tacha, La Truco…

También se formó en bailes latinos, salsa, bachata, reguetón, twerk y danza urbana… además de concursar en el programa NACIDAS PARA CANTAR de Canal Sur, en homenaje a ROCÍO JURADO.

Emprendedora e inquieta

En 2023 debutó como autora y directora en la Sala Azarte de Madrid con su primer guion teatral PÉSAME MUCHO siendo premiada por el público como MEJOR OBRA TEATRAL AZARTE 2023.

También es autora y compositora de PÉSAME MUCHO EL MUSICAL su primera producción de Teatro Musical Off estrenado en Madrid este mismo año, obteniendo una gran repercusión.

Cómo actriz de reparto he participado películas cómo El Casoplón, La Vida Padre, Mari(DOS) y en series como Machos Alfa, La que se Avecina, UPA Next, Romancero y Acacias 38.

Que pareja más rara – Sandra/Protagónico – Teatro Sofía Gravía Madrid 2026

Puro Frenesí – Chonchi Star/Protagónico – Teatros Luchana – Madrid 2024

Pésame Mucho – Sofía/ Protagónico/Autora – Sala Azarte – Madrid 2023

Mamarracha – María/Elenco – Teatros Luchana – Madrid 2022

Resistiré el Musical – Susi/Elenco – Espacio Raro – Madrid 2020/2021

Medianaranjitaforever.com- Lola/Protagónico Sala Azarte – Madrid 2018/2019

Flamenquita, la que perdió el compás – Cantarina/Elenco – Teatro Lara – Madrid 2011/2012

Ópera Carmen de Franco Seffirelli – Gitana bailaora/Elenco – Arena di Verona – Italia 2006

Carmen CIA Flamenco Rafael Aguilar – Ama de Julieta/Cantaora – Gira internacional – 2004/2006

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Ahora mismo se encuentra inmersa en los ensayos de EL ALMA AL AIRE. El primer musical original, 100% español de la productora de El Rey León. que llevará las canciones de ALEJANDRO SANZ y que se estrenará el 1 de octubre en el Teatro OCASO COLISEUM de la Gran Vía Madrileña.

Así que si queréis ver todo ese desparrame de arte y energía, esta noche a disfrutar de la comedia familiar de El Casoplon.

