El Festival de Cante Grande de Puente Genil dedica una emotiva noche de cante, baile y guitarra a Fosforito

Los cantaores Julián Estrada, María Terremoto, Manuel Moreno “El Pele”, Maite Martín, y David Pino, junto al baile de Inmaculada Carmona, formaron parte del cartel del 60º Festival de Cante Grande “Fosforito” de Puente Genil que se celebraba la noche de ayer viernes 14 de agosto, evento que este año ha estado dedicado al maestro Antonio Fernández Díaz “Fosforito”.

Acompañaban a los cantaores del festival flamenco, que organiza el Ayuntamiento de Puente Genil, a través de su Delegación de Cultura, en colaboración con la Diputación de Córdoba y Bodegas Delgado, las guitarras de Manuel Silveria, Jesús Zarrias, José Gálvez, Gabriel Expósito, José Tomás, Niño Seve y Nono Jero.

El espectáculo contó con la presencia del alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, al que acompañaban Gabriel Duque, diputado de Cultura de la Diputación de Córdoba; María Delgado, concejal delegada de Educación, Cultura y Turismo en el Ayuntamiento del municipio, familiares de “Fosforito”, entre otras autoridades.

Las primeras estimaciones apuntan que XXX aficionados al cante asistieron a la Caseta Municipal para disfrutar de una gran noche de cante y baile. El espectáculo comenzaba a las diez y media de la noche y finalizaba sobre las X:XX horas de la madrugada.

El Festival de Cante Grande Fosforito volvió a demostrar por qué Puente Genil es uno de los grandes templos del flamenco. La velada abrió con el baile de Inmaculada Carmona y su cuadro flamenco, que ofrecieron una puesta en escena poderosa, elegante y profundamente expresiva. Su actuación marcó el tono de la noche: respeto por la tradición, emoción contenida y una conexión directa con el público que llenó la Caseta Municipal. La solidez del cuadro y la madurez artística de Carmona construyeron un arranque vibrante, capaz de encender el ambiente y preparar el terreno para un cartel de voces de primer nivel.

Tras el baile, el escenario se convirtió en territorio del cante con una sucesión de artistas que representan distintas formas de entender y sentir el flamenco. David Pino aportó la hondura y el rigor que caracterizan su trayectoria; Mayte Martín desplegó su sensibilidad única, capaz de convertir cada matiz en emoción pura; El Pele volvió a demostrar por qué es una leyenda viva, dueño de un estilo inconfundible; María Terremoto ofreció una actuación llena de fuerza y juventud que conecta con nuevas generaciones; y Julián Estrada cerró el bloque con la personalidad y el sello pontanés que identifican al festival desde sus orígenes. Una noche completa, diversa y fiel al espíritu que ha hecho grande al Cante Grande Fosforito.