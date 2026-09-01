El Circuito Andaluz de Peñas programa 225 recitales de flamenco en las ocho provincias

La provincia de Córdoba acogerá 30 actuaciones en 28 localidades entre el 6 y el 28 de noviembre, con la participación de artistas de cante, baile y toque

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado hoy la nueva programación del Circuito Andaluz de Peñas que en 2026 “va a sumar un total de 225 actuaciones de cante, baile y toque en las ocho provincias andaluzas, con la participación de un mínimo de 470 artistas, entre los que se incluyen tanto nuevas voces y jóvenes talentos, como artistas acreedores de una larga y reconocida trayectoria”, en palabras de Del Pozo.

El Circuito Andaluz de Peñas “permite llevar el flamenco a todos los rincones de Andalucía, reforzando el papel de estas entidades como espacios esenciales para la conservación, promoción y difusión del arte jondo”, ha valorado Del Pozo, que ha estado acompañada en la presentación en la sede sevillana del Instituto Andaluz del Flamenco por la viceconsejera de Cultura, Macarena O’Neill, así como por la presidenta de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, Concha Prieto, representantes de peñas de las distintas federaciones y diversos agentes del sector.

Del Pozo ha destacado que este ciclo se enmarca en la Ley del Flamenco y en su Plan Estratégico, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo y que identifica a las peñas como “agentes fundamentales en la preservación y difusión del flamenco, reconociendo su fuerte social y cultural en el entorno en el que se enmarcan”.

“En 2026 hemos consolidado la inversión de 250.000€ para este programa de peñas, un importe que supone un 20% más que el que se invertía en estos espacios de encuentro del arte jondo en 2019”, ha informado Del Pozo. En todo caso, según ha manifestado la consejera, esta apuesta se extiende también al apoyo a los artistas más jóvenes, toda vez que peñas son los escenarios en los que se han celebrado las primeras fases provinciales del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, una iniciativa que se desarrolla en colaboración con las federaciones provinciales y el Instituto Andaluz de la Juventud y que tiene como objetivo visibilizar el flamenco, generar oportunidades para la creación y favorecer la incorporación de nuevos públicos.

De este modo, ambas iniciativas -el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas y el Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos-, junto con la convocatoria de ayudas al tejido asociativo, suponen una aportación conjunta de 330.000 euros destinada específicamente a las peñas flamencas andaluzas.

Convocatoria pública y abierta

El Circuito ofrece una oportunidad para el desarrollo de las carreras artísticas y para el relevo generacional. De este modo, para elaborar la programación se realizó una convocatoria pública abierta a todos los artistas interesados en participar.

El listado resultante, con cerca de 300 propuestas, ha servido de base a las federaciones provinciales para configurar sus respectivos programas, en los que conviven artistas de reconocida trayectoria con jóvenes que comienzan a abrirse camino en el mundo del flamenco.

Esta edición reunirá 181 actuaciones de cante, 31 de baile y 13 de toque, que se desarrollarán en el conjunto de las ocho provincias andaluzas. La programación se articula sobre una amplia red asociativa integrada actualmente por 329 peñas federadas: 14 en Almería, 50 en Cádiz, 42 en Córdoba, 25 en Granada, 21 en Huelva, 45 en Jaén, 52 en Málaga y 80 en Sevilla.

En Córdoba, dedicado a Antonio González del Moral, como reconocimiento a su trayectoria y aportación al flamenco a través de la fotografía y difusión en portales del sector, concentrará su programación entre el 6 y el 28 de noviembre.

El programa, que rinde homenaje a Antonio González del Moral, es el siguiente (sujeto a cambios):

6 de noviembre , a las 21:00 horas. Peña Flamenca Calpurniana, en Cañete de las Torres. Actuación del cantaor Morenín con la guitarra de Antonio Contíñez.

, a las 21:00 horas. Peña Flamenca Calpurniana, en Cañete de las Torres. Actuación del cantaor Morenín con la guitarra de Antonio Contíñez. 7 de noviembre , a las 14:00 horas. Peña Flamenca La Bulería, en La Rambla. Actuación del cantaor Isco Heredia con la guitarra de Julio Romero.

, a las 14:00 horas. Actuación del cantaor Isco Heredia con la guitarra de Julio Romero. 7 de noviembre , a las 14:00 horas. Peña Flamenca Baenense, en Baena. Actuación del cantaor Marcelo Sousa, con la guitarra de Antonio Centenera.

, a las 14:00 horas. Peña Flamenca Baenense, en Baena. Actuación del cantaor Marcelo Sousa, con la guitarra de Antonio Centenera. 7 de noviembre , a las 14:00 horas. Peña El Rincón Flamenco, en Córdoba. Actuación del cantaor El Calabrés, con la guitarra de Javi Navarro.

, a las 14:00 horas. Peña El Rincón Flamenco, en Córdoba. Actuación del cantaor El Calabrés, con la guitarra de Javi Navarro. 7 de noviembre , a las 21:00 horas. Peña Flamenca Joselito Téllez, en Fuente Palmera. Actuación del guitarrista Alberto Lucena. Con el grupo flamenco “Ida y vuelta”, junto a la percusión de Manuel Montilla.

, a las 21:00 horas. Peña Flamenca Joselito Téllez, en Fuente Palmera. Actuación del guitarrista Alberto Lucena. Con el grupo flamenco “Ida y vuelta”, junto a la percusión de Manuel Montilla. 8 de noviembre , a las 13:30 horas. Peña Flamenca Espejeña La Albuhera, en Espejo . Actuación de la cantaora Esperanza Garrido, con la guitarra de Miguel Ángel Cortés.

, a las 13:30 horas. . Actuación de la cantaora Esperanza Garrido, con la guitarra de Miguel Ángel Cortés. 8 de noviembre , a las 14:00 horas . Peña Flamenca de Doña Mencía. Actuación de la cantaora Laura Heredia, con el guitarrista Niño Selu.

, a las 14:00 horas Actuación de la cantaora Laura Heredia, con el guitarrista Niño Selu. 13 de noviembre , a las 21:00 horas. Peña Flamenca El Lucero, en Montilla . Actuación del cantaor Juan Pinilla, con el guitarrista Antonio de La Luz.

, a las 21:00 horas. . Actuación del cantaor Juan Pinilla, con el guitarrista Antonio de La Luz. 13 de noviembre , a las 22:00 horas. Peña Flamenca Fuente del Rey, en Priego de Córdoba. Actuación del cantaor El Jaro, con el guitarrista Niño Selu.

, a las 22:00 horas. Peña Flamenca Fuente del Rey, en Priego de Córdoba. Actuación del cantaor El Jaro, con el guitarrista Niño Selu. 14 de noviembre , a las 21:00 horas. Peña Flamenca La Pajarona, en Bujalance. Actuación de la cantaora Rocío de Dios, con el guitarrista Rafael Ruz.

, a las 21:00 horas. Peña Flamenca La Pajarona, en Bujalance. Actuación de la cantaora Rocío de Dios, con el guitarrista Rafael Ruz. 14 de noviembre , a las 21:00 horas. Peña Flamenca Antonio Porras, en Montemayor. Actuación del cantaor Ricardo Fernández del Moral.

, a las 21:00 horas. Actuación del cantaor Ricardo Fernández del Moral. 14 de noviembre , a las 14:00 horas. Peña Flamenca Egabrense Cayetano Muriel “Niño de Córdoba” , en Cabra. Actuación del cantaor El Califa, con el guitarrista Antonio Migueles.

, a las 14:00 horas. , en Cabra. Actuación del cantaor El Califa, con el guitarrista Antonio Migueles. 14 de noviembre , a las 14:00 horas. Peña Flamenca La Serrana, en Villaharta. Actuación del cantaor Bernardo Miranda, con el guitarrista David Caro.

, a las 14:00 horas. Peña Flamenca La Serrana, en Villaharta. Actuación del cantaor Bernardo Miranda, con el guitarrista David Caro. 14 de noviembre , a las 14:00 horas. Peña Flamenca de Córdoba. Actuación del cantaor Luis Heredia “El Polaco”, con el guitarrista Antonio Centenera.

, a las 14:00 horas. Peña Flamenca de Córdoba. Actuación del cantaor Luis Heredia “El Polaco”, con el guitarrista Antonio Centenera. 14 de noviembre , a las 21:00 horas. Peña Flamenca Curro de Utrera, en La Guijarrosa. Actuación de la cantaora Ana Jiménez, con el guitarrista Juanjo León.

, a las 21:00 horas. Peña Flamenca Curro de Utrera, en La Guijarrosa. Actuación de la cantaora Ana Jiménez, con el guitarrista Juanjo León. 15 de noviembre , a las 13:00 horas. Peña Flamenca de El Carpio. Actuación de la cantaora Anabel Castillo, con el guitarrista Javi Navarro.

, a las 13:00 horas. Peña Flamenca de El Carpio. Actuación de la cantaora Anabel Castillo, con el guitarrista Javi Navarro. 15 de noviembre , a las 14:00 horas. Peña Flamenca El Yunque, en La Carlota. Actuación del cantaor Caracolillo de Cádiz, con el guitarrista Manuel Jero.

, a las 14:00 horas. Peña Flamenca El Yunque, en La Carlota. Actuación del cantaor Caracolillo de Cádiz, con el guitarrista Manuel Jero. 20 de noviembre , a las 22:00 horas. Peña Flamenca Diego Ayllón, en Montoro. Actuación de la cantaora Filo de los Patios, con el guitarrista Julio Romero.

, a las 22:00 horas. Peña Flamenca Diego Ayllón, en Montoro. Actuación de la cantaora Filo de los Patios, con el guitarrista Julio Romero. 20 de noviembre , a las 21:00 horas. Peña Flamenca Agustín Fernández, en Pozoblanco. Actuación de la bailaora Lorena Doblas.

, a las 21:00 horas. Peña Flamenca Agustín Fernández, en Pozoblanco. Actuación de la bailaora Lorena Doblas. 20 de noviembre , a las 21:30 horas. Peña Flamenca La Soleá, en Palma del Río. Actuación del guitarrista Antonio Contiñez. Contará con el acompañamiento al cante de Morenín.

, a las 21:30 horas. Peña Flamenca La Soleá, en Palma del Río. Actuación del guitarrista Antonio Contiñez. Contará con el acompañamiento al cante de Morenín. 22 de noviembre , a las 14:00 horas. Peña Flamenca El Mirabrás, en Fernán Núñez. Actuación de la cantaora Mari Ángeles Fernández, con el guitarrista Juan Moreno.

, a las 14:00 horas. Actuación de la cantaora Mari Ángeles Fernández, con el guitarrista Juan Moreno. 27 de noviembre , a las 21:30 horas. Peña Flamenca Fosforito, en Córdoba. Actuación de la cantaora Gema Jiménez, con el guitarrista Juanjo El Calao.

, a las 21:30 horas. Peña Flamenca Fosforito, en Córdoba. Actuación de la cantaora Gema Jiménez, con el guitarrista Juanjo El Calao. 27 de noviembre , a las 14;00 horas. Peña Flamenca La Tarumba, en Albendín. Actuación del guitarrista Chaparro de Málaga. Contará con el acompañamiento al cante de José del Chaparro.

, a las 14;00 horas. Peña Flamenca La Tarumba, en Albendín. Actuación del guitarrista Chaparro de Málaga. Contará con el acompañamiento al cante de José del Chaparro. 28 de noviembre , a las 21:00 horas. Peña Flamenca Curro Malena, en Aguilar de la Frontera. Actuación de la cantaora Manuela Cordero, con el guitarrista Niño Seve.

, a las 21:00 horas. Actuación de la cantaora Manuela Cordero, con el guitarrista Niño Seve. 28 de noviembre , a las 14:00 horas. Peña Flamenca Los Lagares de Moriles, en Moriles. Actuación de la cantaora Emi Álvarez, con el guitarrista Manolo Baena.

, a las 14:00 horas. Peña Flamenca Los Lagares de Moriles, en Moriles. Actuación de la cantaora Emi Álvarez, con el guitarrista Manolo Baena. 28 de noviembre, a las 22:00 horas. Peña Flamenca El Aljibe, en Carcabuey. Actación del cantaor Rafa del Calli, con el guitarrista Luis Medina.

a las 22:00 horas. Peña Flamenca El Aljibe, en Carcabuey. Actación del cantaor Rafa del Calli, con el guitarrista Luis Medina. 28 de noviembre , a las 21:00 horas. Peña Flamenca Mina Aurora, en Bélmez. Actuación del cantaor El Toto, con el guitarrista Juanjo León.

, a las 21:00 horas. Peña Flamenca Mina Aurora, en Bélmez. Actuación del cantaor El Toto, con el guitarrista Juanjo León. Y 28 de noviembre, a las 14:00 horas. Peña Flamenca y Literaria Peñarriblense, en Peñarroya. Actuación de la cantaora Cristina Pedrosa, con el guitarrista Alberto Lucena.

A estas se suman otras dos, las que tendrán lugar en la Cátedra de Flamencología de Córdoba el día 21 de noviembre, a las 11:00 horas, en la IV Gala organizada con la Federación cordobesa, con la presencia de Rocío Segura y Rafael Mesa “El Guerra”.