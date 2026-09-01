La ‘Marcha BTT Ciudad de Ulia’ reactivará el XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026

La ‘Marcha BTT Ciudad de Ulia’ prevista para el domingo 13 de septiembre es una nueva cita de este circuito no competitivo de marchas de cicloturismo BTT que promueve la Diputación de Córdoba.

Montemayor espera ya a su cita con el XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026. Será el próximo domingo 13 de septiembre desde las 9:30h cuando se celebre en esta localidad de la Campiña Cordobesa la ‘Marcha BTT Ciudad de Ulia’, nuevo evento no competitivo de cicloturismo en bicicleta todo terreno que forman el circuito cordobés que recorrerá las distintas comarcas cordobesas. Una temporada más la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Ciclismo vuelven a colaborar para poner en marcha este proyecto que cuenta con un gran respaldo de deportistas, clubes y entidades locales.

Este demandado circuito, que tiene su origen en el Programa de Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural (NaturCor) de la Diputación de Córdoba, lo coordina la Federación Andaluza de Ciclismo apoyándose en diferentes entidades organizadoras (ayuntamientos y clubes) y la colaboración de aquella. Se trata de rutas de marcado carácter popular y recreativo, aspectos claves del éxito cosechado en las diez ediciones anteriores.

El objetivo es dinamizar rutas y senderos que ya existen en la provincia, principalmente en los pequeños municipios, fomentando la práctica del ciclismo entre todas las edades y colectivos como una actividad saludable que invita a disfrutar del medio ambiente en familia.

La propuesta del C.D. Peña Ciclista Montemayor, organizador de la ruta, es un recorrido circular de 35km con inicio y final en el Recinto Ferial del municipio. Los cultivos y olivares verán pedalear a los cicloturistas que se animen a participar en esta cita no competitiva en la que se circulará de la forma más compacta posible, con varios reagrupamientos. Más o menos a mitad de recorrido se llevará a cabo una parada para el avituallamiento, para posteriormente reemprender la marcha hacia la meta, donde a todos los participantes les esperará el tradicional almuerzo final de convivencia.

La inscripción para este evento ha de llevarse a cabo a través de este formulario web que estará habilitado hasta el próximo jueves 10 de septiembre a las 15h o agotarse antes los 120 dorsales que ha dispuesto el club organizador. El precio es de 8€ y está abierta a mayores de 15 años de edad. Se permiten inscripciones el día de la prueba siempre y cuando haya plazas libres.

La siguiente cita de este circuito será la marcha ‘Entre Olivos’ prevista para el domingo 4 de octubre en Nueva Carteya, con inscripciones abiertas igualmente a través de la página del circuito.