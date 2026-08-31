El Team Grupo SERMAN firma un fin de semana destacado con tres podios en Portugal, Algeciras y Otura

El equipo ciclista Team Grupo SERMAN ha cerrado un fin de semana de máxima exigencia competitiva consiguiendo presencia en el podio en tres frentes distintos, consolidando el gran estado de forma de la plantilla en el tramo final de la temporada.

El resultado más destacado de las últimas jornadas ha llegado en la Volta a Portugal, disputada del 27 al 30 de agosto. El corredor Carlos Tienda, enrolado para la ocasión en una formación mixta junto al conjunto portugués Tensai-Santa Marta, se ha proclamado Campeón del Gran Premio de la Montaña. Tienda protagonizó una actuación sobresaliente en el terreno de montaña durante las cuatro etapas, sumando los puntos necesarios para vestir y coronar definitivamente el maillot de la montaña en el podio portugués.

De forma paralela, el equipo ha mantenido un papel protagonista en el calendario andaluz:

MEMORIAL JOSE LUIS Y RAFAEL MUROS de Otura : Óscar Trujillo completó una sólida actuación en el trazado granadino, cruzando la línea de meta en un disputado 3.º puesto tras saber gestionar los momentos decisivos de la prueba.

: completó una sólida actuación en el trazado granadino, cruzando la línea de meta en un disputado tras saber gestionar los momentos decisivos de la prueba. CLASICA DE ALGECIRAS: Rubén Cepeda certificó otro gran resultado para la estructura al subir al cajón como 3.er clasificado, tras una carrera marcada por el alto ritmo desde los primeros kilómetros.

«Como director, el orgullo es enorme. Ver a tres de nuestros corredores en el podio en escenarios tan exigentes y diferentes —desde las cumbre internacionales en Portugal hasta pruebas tan competitivas como Otura y Algeciras— demuestra el compromiso de todo el bloque. Estos resultados son el reflejo del trabajo de los corredores, el cuerpo técnico y el respaldo fundamental de nuestros patrocinadores.» señaló Joaquín León manager del equipo.

El Team Grupo Serman ya pone la vista en la Vuelta Talavera próximo compromiso del calendario, que tendrá lugar en los próximos días.