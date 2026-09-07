Víctor Manuel Fernández y Laura Palma se impusieron en el Memorial Isidro Pulido

Villanueva de Córdoba acogió ayer una nueva prueba de las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’, donde Victór Fernández y Laura Palma fueron los mejores tras los 50 kilómetros de recorrido.

Las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’ regresaron ayer con la disputa en Villanueva de Córdoba del ‘Memorial Isidro Pulido BTT Media Maratón’. El C.D. Amsport fue el encargado de la organización de la cuarta cita de este circuito provincial cordobés de BTT, que contó con un importante número de ciclistas venidos desde distintos rincones de la geografía andaluza.

Se trata de una competición provincial de la modalidad de BTT Maratón y Media Maratón que la Federación Andaluza de Ciclismo pone en marcha con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y gracias a la labor organizadora de los clubes ciclistas y ayuntamientos de la provincia.

La Plaza de Toros fue el punto de encuentro para los bikers, quienes afrontaron un trazado de alrededor de 50km en total con dos vueltas a un trazado circular. El primer giro fue de tanteo entre los favoritos al triunfo final, con un grupo delantero de unas veinte unidades controlando la carrera. Ya en la vuelta final todo un experto como es Víctor Manuel Fernández (C.D. Víctor Fernández Cycling) demarró para rodar en solitario hasta la línea de meta. Por detrás dos corredores del equipo Kazajoz-BikeOcasión-PetroGold ocuparon las dos plazas de honor en el podio de la general, con Álvaro Gómez y Pedro Lunar entrando a meta por este orden.

Mientras, las féminas lucharon con todas sus energías durante toda la carrera. La joven júnior Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria) se distanció pronto y rodó toda la carrera en solitario, a buen ritmo, hasta conseguir el primer puesto de la general. Como segunda clasificada encontramos a la máster 40 Elena Vilches, mientras que Jessica Afán (C.D. Tikismikis) se aseguró la tercera posición de la general y el triunfo en su categoría de máster 30.

Ganadores de la prueba por categorías:

Cadete : Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena).

: Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena). Júnior : Manuel Ruiz (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria).

: Manuel Ruiz (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria). Sub23 : Álvaro Gómez (Kazajoz-BikeOcasión-PetroGold).

: Álvaro Gómez (Kazajoz-BikeOcasión-PetroGold). Élite : Víctor Manuel Fernández (C.D. Víctor Fernández Cycling).

: Víctor Manuel Fernández (C.D. Víctor Fernández Cycling). Máster 30 : Francisco Javier Sainz (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Jessica Afán (C.D. Tikismikis).

: Francisco Javier Sainz (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Jessica Afán (C.D. Tikismikis). Máster 40 : Francisco Gómez (C.D. A Bloque) y Elena Vilches.

: Francisco Gómez (C.D. A Bloque) y Elena Vilches. Máster 50 : Pedro Jesús Nieto (C.D.C. Acteon).

: Pedro Jesús Nieto (C.D.C. Acteon). Máster 60: Facundo Manuel Arjona (S.D. Ales Team Solidario).

Acompañaron a los ciclistas y al club organizador en esta jornada el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, su teniente de Alcalde, Ana Isabel Torralbo, y el delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en la provincia de Córdoba, José María Miras.

La siguiente prueba de esta competición provincial será la ‘XII BTT Monte Malagón’ prevista para el domingo 20 de septiembre en el municipio de Belalcázar.

Información sobre el circuito

Para optar a la clasificación final, el corredor tiene que haber participado al menos en la mitad de las pruebas celebradas (redondeando hacia arriba si son impares) y con un mínimo de 2 participaciones. Todos los que se incluyan en esta clasificación final, recibirán un maillot conmemorativo de esta edición.

Sólo puntuarán para la clasificación final del circuito los corredores con licencia tramitada por la Federación Andaluza de Ciclismo, y los participantes con licencia de un día con residencia en Andalucía.

Toda la información sobre esta competición, así como las novedades en cuanto a la normativa y al funcionamiento de las pruebas, se podrá seguir a través de la web cordobaxcmseries.com con noticias, calendario, normativa, inscripciones, clasificaciones, galerías de fotos, vídeos, etc. Además, en redes sociales con el hashtag #DiputaciónCórdobaXCMSeries2026 cada fin de semana de competición, con seguimiento en vivo a través de las cuentas oficiales de la Federación Andaluza de Ciclismo.