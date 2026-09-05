Presentación oficial de la VII Challenge Ciclista la Subbética “El Infierno de la Subbética”

El Museo Lozano Sidro de Priego de Córdoba ha sido el escenario de la puesta de largo de la séptima edición de esta prestigiosa prueba ciclista, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre.

La VII Challenge Ciclista la Subbética ha presentado oficialmente su nueva edición en un acto celebrado en el emblemático Museo Lozano Sidro de Priego de Córdoba. La competición, que se disputará los días 11, 12 y 13 de septiembre, reunió en su puesta de largo a destacadas personalidades del ámbito político, deportivo y de la seguridad vial para dar el pistoletazo de salida a una prueba consolidada como un referente tanto a nivel nacional como internacional. Prueba de ello es la participación confirmada de 23 escuadras del territorio nacional, a las que se suman un equipo procedente de Portugal y otro de Francia.

La presentación estuvo presidida por la Vicepresidenta 2ª de la Diputación, Marta Siles, acompañada por el Alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia; el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lucena, Ángel Novillo; y el Alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez. Asimismo, asistieron el Presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo (FAC), Carlos Rueda; el director general de Ciclos Cabello, Antonio Cabello; y el Teniente del destacamento de Tráfico, Aníbal Rodríguez, junto a diversos responsables municipales de los ayuntamientos que conforman la comarca de la Subbética.

El evento, que congregó a numeroso público y medios de comunicación, fue conducido por Paco Anguita —reconocido como la voz del ciclismo en Andalucía—, quien aportó su habitual dinamismo y cercanía para desgranar los detalles de esta séptima edición.

Durante el acto, se destacó que la Challenge Ciclista la Subbética continúa apostando firmemente por la promoción del deporte base y la dinamización turística de la comarca cordobesa. Tal y como señaló su presidente, Fernando Sánchez, la prueba busca unir el máximo esfuerzo competitivo con la riqueza paisajística y el atractivo de la zona, convirtiéndose en todo un reto para los jóvenes talentos del pelotón.