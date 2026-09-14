Daniel Sánchez se corona como vencedor absoluto de la VII Challenge Ciclista de La Subbética

El corredor andaluz se mostró implacable y fue reconocido como el ciclista más incisivo de la competición, logrando también el trofeo a la regularidad y al mejor andaluz.

La ronda concluyó en la Sierra de Cabra tras tres intensas jornadas por los municipios de Priego de Córdoba, Lucena y Cabra.

La organización califica la edición de éxito deportivo y de público, con la mirada puesta ya en la VIII Challenge en 2027.

Tras tres jornadas de intensa competición, la VII Challenge Ciclista de La Subbética bajó el telón en la cima de la Sierra de Cabra. El andaluz Daniel Sánchez se ha proclamado vencedor absoluto tras firmar una actuación impecable, destacando por su regularidad y superando a una destacada nómina de jóvenes talentos del ciclismo.

La prueba discurrió por tres municipios clave de la comarca, cada uno otorgando su propia identidad a las jornadas: Priego de Córdoba acogió el VI Trofeo Turismo de Priego; Lucena celebró el III Trofeo Perla de Sefarad; y Cabra sirvió de epílogo con la histórica LXXXIV Vuelta Ciclista a Cabra.

El cuadro de honor de la VII Challenge lo completan Hugo Delmiro, segundo en la general y mejor ciclista joven; Aitor Michelena, tercer clasificado general; José Luis Díaz, vencedor de la montaña; y el Electromercantil, galardonado como el mejor equipo.

Valoración deportiva y atención a los incidentes

En el balance global, Fernando Sánchez, organizador y responsable de la prueba, destacó el alto nivel mostrado: «La valoración es positiva en lo deportivo; casi todo ha salido según lo previsto y Daniel Sánchez ha sido, con diferencia, el corredor más incisivo de la prueba».

Asimismo, la organización trasladó su preocupación por el grave accidente registrado durante la segunda jornada, que involucró a tres ciclistas y obligó a neutralizar la etapa a su paso por Lucena. La decisión de interrumpir el recorrido respondió a la necesidad prioritaria de garantizar la cobertura sanitaria y la atención médica de los heridos.

Impacto territorial y proyección para 2027

La Challenge de La Subbética no solo se consolida como un hito deportivo de primer nivel, sino también como un evento clave para dinamizar la comarca y cohesionar sus municipios, registrando un notable éxito de público durante los tres días de carrera.

Desde la organización ya se trabaja en la planificación de la VIII Challenge en 2027, supeditada a mantener el indispensable apoyo institucional de la Diputación de Córdoba y de los consistorios locales. «Ese respaldo es la gasolina que hace posible dar continuidad a este proyecto», concluyó Fernando Sánchez