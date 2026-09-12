Llega la BTT Monte Malagón, quinta prueba puntuable del circuito cordobés de BTT

Las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’ afrontan su fase más decisiva. A la prueba ya disputada este mes en la localidad de Villanueva de Córdoba se le sumará el próximo domingo 20 de septiembre desde las 10 de la mañana en el municipio de Belalcázar la ‘XII BTT Monte Malagón’. Todo un clásico del ciclismo de montaña en la provincia de Córdoba, nuevamente de la mano del C.D. Gafiq Grupo Ciclista y con novedades en el recorrido de esta edición.

Se trata de una competición provincial de la modalidad de BTT Maratón y Media Maratón que la Federación Andaluza de Ciclismo pone en marcha con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y gracias a la labor organizadora de los clubes ciclistas y ayuntamientos de la provincia.

La prueba partirá desde la Plaza de la Constitución de la localidad zorruna para afrontar un recorrido de 39,7km y unos 500m de desnivel positivo. A diferencia de otras ediciones, este año el pelotón de bikers tomará dirección oeste por los caminos, veredas y senderos que llevarán a los participantes prácticamente a la frontera natural con Extremadura que marca el Río Zújar.

El camino de regreso tendrá una cita que se repite cada año con el paso de los ciclistas junto al Castillo de los Sotomayor y Zúñiga, construcción renacentista cuya torre del homenaje es la más alta de España. Será, por tanto, testigo de excepción del devenir de la carrera y sus ganadores. Existirá un punto cierre de control en el km20 de carrera a las 12h.

Para poder participar de este evento es necesario la inscripción online a través de este formulario que estará disponible hasta el jueves 17 de septiembre a las 15h o agotarse antes las 250 plazas que la organización ha dispuesto. El coste es de 16€ federados y 28€ los no federados.

No se permiten las inscripciones el día de la prueba. Política de devolución de inscripciones: consultar en normativa del circuito.

Las categorías convocadas son las siguientes: las competitivas de cadete, júnior, sub23, élite, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60, más la no competitiva de cicloturista. Los tres primeros clasificados de las categorías competitivas recibirán trofeo (todas masculinas y femeninas). También habrá premios a la general y a los corredores locales.

La siguiente prueba de esta competición provincial será la ‘VII BTT La Colada’ prevista para el 4 de octubre en El Viso, siendo esta además valedera para la Supercopa Andalucía XCM 2026.