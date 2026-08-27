El ‘Memorial Isidro Pulido BTT Media Maratón’ reiniciará las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’

Tras casi cuatro meses de parón, las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’ volverán a escena el próximo domingo 6 de septiembre desde las 9:20h con la disputa del ‘Memorial Isidro Pulido BTT Media Maratón’. Villanueva de Córdoba vivirá de la mano del C.D. Amsport un gran evento ciclista en la que será la cuarta cita de este circuito provincial cordobés de BTT.

Se trata de una competición provincial de la modalidad de BTT Maratón y Media Maratón que la Federación Andaluza de Ciclismo pone en marcha con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y gracias a la labor organizadora de los clubes ciclistas y ayuntamientos de la provincia.

La Plaza de Toros de Villanueva de Córdoba, situada en la Ronda del Calvario, es el punto de encuentro para los bikers. Desde allí arrancará un recorrido de 50km y alrededor de 900m de desnivel positivo acumulado que tendrá neutralizados los primeros 500m para luego lanzarse la carrera y adentrarse en el medio natural, con la dehesa cordobesa como escenario de esta batalla ciclista. Se dará un primer giro al recorrido y se pasará por meta en el km24 (con hora de cierre a las 11:44h, por lo que aquellos ciclistas que pasen después de esta hora quedarán fuera de carrera) para afrontar de nuevo la prueba. En este segundo giro se encarará un último tramo distinto al de la primera vuelta, más exigente y donde encontrarán zonas de subida hasta la meta que a buen seguro decidirán los nombres de los vencedores del día.

Para poder participar de este evento es necesario la inscripción online a través de este formulario que estará disponible hasta el jueves 3 de septiembre a las 15h o agotarse antes las 576 plazas que la organización ha dispuesto. El coste es de 16€ federados y 28€ los no federados.

Se permiten las inscripciones el día de la prueba siempre y cuando haya plazas libres. Política de devolución de inscripciones: consultar en normativa del circuito.

Las categorías convocadas son las siguientes: las competitivas de cadete, júnior, sub23, élite, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60, más la no competitiva de cicloturista. Los tres primeros clasificados de las categorías competitivas recibirán trofeo (todas masculinas y femeninas).

La siguiente prueba de esta competición provincial será la ‘XII BTT Monte Malagón’ prevista para el domingo 20 de septiembre en el municipio de Belalcázar.