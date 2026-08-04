La VII Challenge Ciclista de la Subbética Gran Premio Diputación sitúa a Córdoba como epicentro del ciclismo júnior internacional

La provincia de Córdoba acogerá en el mes de septiembre la VII Chalengue Ciclista La Subbética-Gran Premio Diputación de Córdoba, una prueba que constará de tres etapas que discurrirán por los municipios de Cabra, Carcabuey, Rute, Almedinilla, Iznájar, Encinas Reales, Benamejí, Doña Mencía, Luque y Fuente Tójar.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha resaltado que “esta prueba no es solo un evento deportivo de máxima exigencia, es también un motor económico y un escaparate promocional inigualable para los municipios de la Subbética y de toda la provincia”. “Esta competición se ha consolidado como un «escaparate deportivo del máximo nivel, no solo en Andalucía, sino también a nivel nacional”, ha subrayado.

Del mismo modo, Romero ha incidido en el “prestigio de esta prueba en la categoría junior, consolidándose como una de las citas de referencia para descubrir a las mayores promesas del ciclismo”, al mismo tiempo que ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con el deporte base y la cantera”.

Está prevista la participación de 26 equipos de todo el territorio nacional, además de Portugal, Francia e Italia; un pelotón de 182 corredores junior, con la participación del ganador de la edición anterior y actualmente campeón de España en ruta, Benjamín Noval.

Los ciclistas recorrerán 310 kilómetros con más de 6.100 metros de desnivel positivo, atravesando puertos de montaña con exigentes cotas como el Alto del Peñón, el Alto de Rute y el paso por Zuheros; y puntos calientes, metas volantes estratégicas que dinamizan el ritmo del pelotón en cada jornada