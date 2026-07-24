Fuente Carreteros se prepara para su V Ruta de las Nuevas Poblaciones

La localidad cordobesa de Fuente Carreteros volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados al cicloturismo BTT con la celebración de la V Ruta de las Nuevas Poblaciones, prevista para el sábado 1 de agosto. Esta marcha cicloturista nocturna será la tercera prueba puntuable del Circuito NaturCor 2026, una competición que continúa recorriendo algunos de los parajes naturales más representativos de la provincia de Córdoba.

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros, organizador del evento, dará la salida a las 21:00 horas desde las Instalaciones Deportivas Municipales, donde también estará situada la meta. Los participantes afrontarán un recorrido circular de 30,12 kilómetros, diseñado para disfrutar del entorno natural del municipio en una experiencia cicloturista de carácter popular y no competitivo.

Al tratarse de una prueba nocturna, la organización recuerda que será obligatorio que todos los participantes lleven instalado un sistema de iluminación delantero con luz blanca o amarilla y una luz trasera roja, conforme a la normativa de la Real Federación Española de Ciclismo.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 30 de julio a través de este formulario web. El precio será de 10 euros, tanto para federados como para quienes tramiten la licencia por un día. Si aún quedaran plazas disponibles, se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba, con un incremento de 3 euros, en horario de 19:30 a 20:30 horas, coincidiendo con la recogida de dorsales y la verificación de participantes en las Instalaciones Deportivas Municipales de Fuente Carreteros.

La participación está abierta a ciclistas a partir de 15 años. Al tratarse de una marcha cicloturista neutralizada, no se establecerán clasificaciones ni se entregarán premios, manteniendo el carácter participativo propio del Circuito NaturCor.