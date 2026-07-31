El Team Grupo Serman firma una actuación épica en Vila Real y se cuela entre los mejores del panorama internacional 

Carlos Tienda concluye 7º en la Clasificación General y sube al podio como 3º en la Clasificación por Puntos.

El Campeón Andaluz, Sergio Soler, protagoniza la gran escapada en la etapa reina finalizando 27º en su primer año en la categoría júnior.

El equipo ciclista Team Grupo Serman ha completado una brillante y exigente actuación en tierras portuguesas tras disputar las cuatro etapas de la prueba de Vila Real. En un recorrido marcado por la dureza de los puertos de 1ª y 2ª categoría, la escuadra se midió de tú a tú con la élite del ciclismo nacional e internacional, compitiendo frente a potentes estructuras portuguesas, francesas y belgas.

La competición arrancó con una jornada prólogo en la que el equipo supo defenderse con solidez, salvando la primera toma de contacto sin contratiempos para afrontar las jornadas de alta montaña con plenas opciones.

En el doble sector del segundo día, Carlos Tienda dio un golpe de autoridad. Por la mañana firmó un meritorio 12º puesto, mientras que en el sector de la tarde rozó la victoria de etapa consiguiendo una destacada 4ª posición. La regularidad de Tienda se consolidó en la etapa reina del domingo, donde volvió a cruzar la meta en la 4ª posición. Gracias a estos resultados, el ciclista logró finalizar 7º en la Clasificación General y subirse al podio como 3º en la Clasificación por Puntos (Regularidad).

Por su parte, el Campeón Andaluz Sergio Soler firmó una de las actuaciones más destacadas del fin de semana. En la etapa más dura del trazado, Soler protagonizó la fuga del día en solitario frente al empuje del pelotón internacional, logrando una notable 27ª posición en meta. Un hito de enorme mérito considerando que afronta su primera temporada como júnior de primer año.

En líneas generales, el balance del cuerpo técnico es sumamente positivo. La plantilla ha demostrado una enorme capacidad de trabajo en equipo y cohesión frente a rivales de máximo nivel europeo, dejando el pabellón bien alto y confirmando el gran estado de forma del bloque para los próximos compromisos del calendario. ha señalado Joaquín León manager del equipo

Resumen de Resultados Destacados:

Etapa 1 (Prólogo): Posicionamiento y defensa del bloque en la toma de contacto.

Etapa 2 (Sector 1): 12º puesto para Carlos Tienda.

Etapa 2 (Sector 2): 4º puesto para Carlos Tienda.

Etapa 3 (Domingo): 4º puesto para Carlos Tienda / 27º puesto para Sergio Soler (tras escapada).

Clasificación General Final: Carlos Tienda (7º).

Clasificación General por Puntos: Carlos Tienda (3º).