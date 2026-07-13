Valiosa victoria del Team Grupo Serman en Bizkaia Itzulia

El equipo ciclista Team Grupo Serman ha completado una ha completado su participación en la prestigiosa Bizkaia Itzulia, una de las citas clave del calendario, dejando una grata impresión de combatividad y pundonor tras un inicio de carrera sumamente complicado.

La ronda vasca no comenzó con buen pie para el bloque. Durante la primera etapa, una rigurosa aplicación del fuera de control por parte de la Ertzaintza dejó fuera de carrera a tres de los corredores del equipo de forma prematura. Un duro golpe que mermó significativamente las bazas tácticas del grupo para el resto de la competición.

Sin embargo, el equipo lejos de bajarse de la bicicleta anímicamente, tiró de orgullo en la segunda jornada. Dani Calvente protagonizó una sensacional escapada, metiéndose en el corte del día y mostrando la actitud combativa que caracteriza a la escuadra.

El gran premio a la insistencia llegó en el tercer capítulo de la Itzulia. Carlos Tienda remató una actuación magistral al hacerse con la victoria de etapa, un triunfo de mucho prestigio que además le sirvió para encaramarse provisionalmente al tercer escalón de la clasificación general.

En la cuarta y última etapa, el equipo volvió a vaciarse para defender la posición de su líder. Tras un ritmo vertiginoso y una jornada de exigencia máxima. Finalmente Carlos Tienda logra un destacado Top 13 en la clasificación general, a tan solo 1:33 del vencedor final de la prueba.

«Nos quedamos con un sabor agridulce por lo sucedido el primer día, donde perder a tres corredores por el fuera de control nos condicionó muchísimo la estrategia y nos restó muchas posibilidades de pelear por metas más altas en la general. Aun así, el rendimiento del equipo ha sido impecable: la valentía de Dani el segundo día y la victoria de etapa de Carlos nos demuestran de lo que somos capaces. Nos vamos muy contentos con la actitud y el trabajo realizado». ha señalado Joaquín León, manager del equipo

El Team Grupo Serman cierra así una Bizkaia Itzulia en la que demostró capacidad de reacción, talento y trabajo en equipo, mirando ya con optimismo sus próximos compromisos del calendario.