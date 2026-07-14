Deporte, naturaleza y turismo con la BTT Circuito Cicloturista La Vega del Guadalquivir

La Diputación de Córdoba sigue apostando por un modelo de turismo activo, sostenible y vinculado al medio natural con la puesta en valor de la BTT Circuito Cicloturista La Vega del Guadalquivir, una nueva infraestructura de turismo activo que cuenta con 230,28 kilómetros de recorrido, repartidos en 11 etapas y dos grandes bucles conectados entre sí.

En concreto, se trata del tercer circuito cicloturista BTT -que interconecta de manera integral a nueve municipios esenciales de la comarca de la Vega: Palma del Río, Hornachuelos, Posadas, Almodóvar del Río, Guadalcázar, La Victoria, La Carlota, Fuente Palmera y Fuente Carreteros- diseñado por la institución provincial, en el marco de su apuesta continuada por el desarrollo de la Red de Itinerarios Verdes y por la diversificación de la oferta de turismo activo y de naturaleza en el medio rural cordobés.

El recorrido se estructura en dos bucles que enlazan los paisajes de la comarca; el primero, formado por las etapas 1 a 6, une Posadas y Hornachuelos a través de la sierra, Palma del Río a través de la vega, y Fuente Carreteros y Fuente Palmera a través de la campiña. El segundo, formado por las etapas 8 a 11, conecta la vega y sierra de Almodóvar del Río con la campiña de Guadalcázar, La Carlota y La Victoria. Ambos bucles quedan enlazados por la etapa 7, entre Almodóvar del Río y Posadas.

Así lo ha desgranado el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, quien ha detallado que “queremos poner en valor este territorio a partir de la práctica deportiva y ciclista con este circuito fundamentado en 11 etapas, que discurren entre los nueve municipios de la comarca cordobesa de la Vega del Guadalquivir”.

“Hoy inauguramos, por tanto, un nuevo circuito BTT en la provincia de Córdoba, un circuito cicloturista, que tiene mucho que ver con la promoción de un territorio excepcional. Y es que la comarca de la Vega del Guadalquivir es un sitio extraordinario porque tiene parajes absolutamente formidables desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista del medio ambiente”, ha proseguido el delegado provincial.

Más allá de su vertiente deportiva, el circuito se concibe como un corredor de dinamización económica para los municipios de la comarca ya que busca que el visitante no sólo recorra la ruta en bicicleta, sino que consuma en el comercio local, se aloje en los municipios y descubra la gastronomía de la vega y la campiña.

En este sentido, Lorite ha explicado que “se trata de una actuación que va a representar un revulsivo para la comarca, ya que no es solo una medida de índole medioambiental y natural, es también una medida de índole deportiva y ciclista pero también turística, compatible con otros segmentos como el patrimonial o el gastronómico”.

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha explicado que “ este circuito cicloturista se presenta como una nueva oportunidad para incentivar nuestra economía. Tenemos grandes retos como la despoblación, conseguir mantener siempre ese estatus de riqueza y atraer turismo”.

“Es fundamental cuando se une turismo de sostenibilidad, como es el caso el circuito BTT de La Vega, con deporte y biodiversidad, que todas las personas que nos visiten atraídas por estas nuevas rutas puedan conocer nuestros pueblos, nuestro patrimonio, nuestra arquitectura y todas las oportunidades que tenemos” ha destacado la regidora palmeña.

Doble impacto: empleo verde e infraestructura permanente

El circuito nace del estudio de viabilidad técnica elaborado por la Federación Andaluza de Ciclismo y se ha materializado gracias al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de la Diputación de Córdoba. La inversión total de la actuación asciende a 184.301 euros, de los que 142.919 corresponden a mano de obra y 41.382 a materiales de señalización, balizamiento y mobiliario asociado al circuito.

En este sentido, Lorite ha explicado que “el desarrollo de este circuito ha permitido que se realicen contratos laborales en los nueve municipios, con lo cual también tiene una respuesta importante desde el punto de vista socioeconómico”.

Los municipios de la comarca han participado en las labores de acondicionamiento y mejora del trazado aportando cada uno una cuadrilla de 1 oficial y 8 peones, lo que supone un total de 81 puestos de trabajo generados en el medio rural.

Un viaje por la historia y la biodiversidad cordobesa

A nivel paisajístico, el circuito es un auténtico mosaico. El ciclista cruzará las estribaciones de Sierra Morena y el Parque Natural de Hornachuelos, pedaleará junto al río Guadalquivir y sus bosques de ribera y se adentrará en los campos de cereal de la campiña, hábitat del sisón común y la liebre. El trazado discurre además por espacios protegidos como la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena (UNESCO) y la Red Natura 2000, refugio de especies emblemáticas como el buitre negro y el águila imperial.

En el plano patrimonial, el recorrido conecta hitos como el Palacio y Jardines de Moratalla, declarado Bien de Interés Cultural; la Alcazaba y el Palacio Portocarrero de Palma del Río; el Conjunto Hidráulico Carolino y la Plaza Real de Fuente Palmera; el Castillo de La Floresta en Almodóvar del Río; y discurre por puentes de importante valor histórico sobre el Guadalquivir, entre otros elementos de la colonización agraria del siglo XVIII.

Apertura hacia el turismo supraprovincial

Una de las grandes novedades estratégicas de este circuito es su enlace directo con el Camino Natural Vía Verde de la Campiña en su etapa 9, antiguo trazado ferroviario que unía Córdoba con Marchena (Sevilla). Esta conexión no sólo facilita el acceso directo desde Córdoba capital, sino que proyecta la ruta hacia la provincia de Sevilla, multiplicando el radio de acción para grandes rutas cicloturistas de largo recorrido y reforzando la vertebración territorial entre ambas provincias.

En el acto de presentación han estado presentes los responsables municipales de Palma del Río, Almodóvar del Río, Posadas, Hornachuelos, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, La Carlota y La Victoria, además de representantes de la Federación Andaluza de Ciclismo, del GDR Medio Guadalquivir, de la Asociación para el Fomento del Turismo del Valle del Guadalquivir y de asociaciones ciclistas.