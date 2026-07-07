El trialbici andaluz brilla en la tarde noche de Posadas

El pasado sábado se celebró en esta localidad cordobesa la segunda de las tres pruebas que conforman el Campeonato de Andalucía Trialbici 2026, con Raúl Herrera y Claudia Melgar como pilotos más destacados.

La localidad cordobesa de Posadas albergó en la tarde-noche del pasado sábado la segunda prueba puntuable dentro del Campeonato de Andalucía Trialbici 2026. Esta competición se disputa en 2026 en formato de ‘Copa’ con tres pruebas puntuables. A las ya celebradas en Huétor Vega (Granada) y esta de Posadas se le unirá Ronda (Málaga) en octubre.

En este caso, y bajo organización del C. MTB Malendros, la zona de esta especialidad en el entorno del Velódromo de la localidad fue escenario de esta prueba en la que el calor fue disminuyendo conforme anochecía y se pudo vivir una intensa velada donde los pilotos andaluces volvieron a demostrar su nivel.

Además de las categorías convocadas, participaron dos categorías de promoción (Open Azul y Open Verde) para que los que aún no tienen nivel para estar en su categoría pudieran disfrutar de la competición (aunque no optan a campeonato).

Hay que destacar, como ya hicieron en la cita inaugural, a los pilotos Raúl Herrera (C.D. Trialbici Huétor Vega) y la jovencísima Claudia Melgar (C.D. Ronda Lucena) como los más destacados de la prueba.

Ganadores de prueba por categorías:

Promesa-Negro: Emilio Romera.

Emilio Romera. Principiante-Blanco: Rubén Ramírez (C.D.C. Ogíjares) y Claudia Melgar (C.D. Ronda Lucena).

Rubén Ramírez (C.D.C. Ogíjares) y Claudia Melgar (C.D. Ronda Lucena). Alevín-Azul: Mariano Sánchez (C.D. Fer García).

Mariano Sánchez (C.D. Fer García). Infantil-Verde: Hugo Callejón (C.D. Trial 0.5.).

Hugo Callejón (C.D. Trial 0.5.). Cadete-Naranja: Aitor Callejón (C.D. Trial 0.5.).

Aitor Callejón (C.D. Trial 0.5.). Júnior-Rojo: Germán García (C.D. Trial 0.5.).

Élite-Amarillo: Raúl Herrera (C.D. Trialbici Huétor Vega).

Raúl Herrera (C.D. Trialbici Huétor Vega). Máster 30-Naranja: José María Mesa (C.D. Trial 0.5.).

José María Mesa (C.D. Trial 0.5.). Máster 40-Naranja: Rubén Jesús Ramírez (C.D.C. Ogíjares).

Rubén Jesús Ramírez (C.D.C. Ogíjares). Open Azul (no opta a campeonato): José María Moreno (C.D. Distrito 9 Bike).

José María Moreno (C.D. Distrito 9 Bike). Open Verde (no opta a campeonato): Juan Diego Tabares.

La siguiente prueba puntuable y definitiva dentro de esta competición será el ‘Trial Bici Ronda 2026’ programado para el domingo 4 de octubre en esta localidad malagueña, cuyas inscripciones se abrirán próximamente.