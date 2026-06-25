Posadas tomará el relevo en el Campeonato de Andalucía Trialbici

El sábado 4 de julio se disputará en Posadas la segunda de las tres citas puntuables de esta competición regional.

El Campeonato de Andalucía Trialbici 2026 afronta su segundo asalto y lo hará en la localidad cordobesa de Posadas. Tras la prueba inaugural celebrada en Huétor Vega, la competición autonómica se desplazará hasta tierras cordobesas para la disputa del ‘Trial Bici Posadas’, una cita organizada por el C. MTB Malendros que tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio a partir de las 20:00 horas. A la conclusión de esta prueba únicamente restará la cita de Ronda (Málaga), prevista para el mes de octubre.

El Velódromo Municipal de Posadas volverá a convertirse en el centro neurálgico de esta espectacular modalidad ciclista, donde los pilotos tendrán que demostrar su técnica, equilibrio y precisión para superar las distintas zonas de competición con el menor número posible de apoyos y dentro del tiempo establecido. Un desafío que promete ofrecer un gran espectáculo nocturno tanto para participantes como para aficionados.

Para poder participar será necesaria la inscripción previa a través de este formulario web, disponible hasta el jueves 2 de julio. El precio es de 20€ para federados y 32€ para no federados, incrementándose en 5€ para quienes formalicen la inscripción el mismo día de la prueba.

Las categorías convocadas son las recogidas en la Normativa del Campeonato de Andalucía Trialbici 2026. Además, se mantienen las categorías de promoción Open Azul y Open Verde, destinadas a aquellos participantes que aún no cuentan con el nivel necesario para competir en su categoría correspondiente, permitiéndoles disfrutar de la experiencia competitiva aunque sin optar a la clasificación del campeonato.

La recogida de dorsales y verificación de licencias se realizará en el propio Velódromo Municipal de Posadas entre las 19:00 y las 19:45 horas, mientras que la reunión del jurado técnico está prevista para las 19:15 horas y la de directores deportivos para las 19:30 horas.