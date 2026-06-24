La nocturna de Guadalcázar no faltará en el XIII Circuito Provincial Btt Naturcor 2026

La decimotercera edición de su marcha cicloturista se llevará a cabo en formato nocturno el sábado 27 de junio enmarcada dentro del circuito no competitivo de cicloturismo BTT que promueve la Diputación de Córdoba.

Llega el verano y el XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026 no para. Con formato nocturno para evitar las altas temperaturas estivales se celebrará el próximo sábado 27 de junio desde las 20h la marcha cicloturista denominada como ‘XIII Circuito BTT Guadalcázar’. El ayuntamiento local es el encargado de la organización de este evento que discurrirá por la comarca del Valle Medio del Guadalquivir. Y es que una temporada más la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Ciclismo vuelven a colaborar para poner en marcha este proyecto que cuenta con un gran respaldo de deportistas, clubes y entidades locales.

Este demandado circuito, que tiene su origen en el Programa de Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural (NaturCor) de la Diputación de Córdoba, lo coordina la Federación Andaluza de Ciclismo apoyándose en diferentes entidades organizadoras (ayuntamientos y clubes) y la colaboración de aquella. Se trata de rutas de marcado carácter popular y recreativo, aspectos claves del éxito cosechado en las diez ediciones anteriores.

El objetivo es dinamizar rutas y senderos que ya existen en la provincia, principalmente en los pequeños municipios, fomentando la práctica del ciclismo entre todas las edades y colectivos como una actividad saludable que invita a disfrutar del medio ambiente en familia.

La salida y llegada al recorrido de 41km se dará desde el Pabellón Polideportivo Municipal de Guadalcázar. Tras un breve tramo urbano por la localidad se accederá al medio natural por el noreste de la localidad, adentrándose los participantes en el espacio de transición entre la campiña y el Valle del Guadalquivir. Este paisaje se caracteriza por la alternancia entre pequeñas ondulaciones del terreno y los valles que los cursos de agua han horadado en el terreno.

A mitad de recorrido, aproximadamente en el km21, se llevará a cabo una parada para el avituallamiento para cargar energías y afrontar la segunda parte del trazado en la que se pedaleará durante un tiempo por el Camino Natural Vía Verde de la Campiña en este tramo situado entre Córdoba y Écija. Una vez alcanzada la meta guadalcaceña, los participantes podrán disfrutar de una cena de convivencia en una velada veraniega más que apetecible.

La inscripción para este evento se puede hacer en este enlace hasta el jueves 25 de junio a las 15h o agotarse antes los 120 dorsales habilitados por el Ayuntamiento de Guadalcázar. El precio es de 10€ y no se permiten inscripciones el día de la prueba.

Al ser una prueba nocturna será obligatorio que todo participante lleve equipos de iluminación delantero con luz color blanca/amarilla y trasero con luz color roja (normativa RFEC).

La siguiente cita de este circuito se llevará a cabo el 1 de agosto en Fuente Carreteros con la ‘V Ruta de las Nuevas Poblaciones’, también con formato nocturno cuyas inscripciones estarán disponibles muy pronto en la web del circuito.