La Colada de el Viso fue fiel a su cita con el Naturcor BTT

Esta localidad del Valle de Los Pedroches acogió ayer la segunda marcha no competitiva de cicloturismo BTT de este circuito que impulsa la Diputación de Córdoba, con un recorrido de 35km con el Embalse de La Colada como protagonista.

El XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026 rindió visita ayer a la localidad de El Viso, municipio situado al noroeste de la Comarca de Los Pedroches para celebrar la ‘IV Ruta Cicloturista La Colada’ que organizó el consistorio local. De la mano de la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Ciclismo se pone en marcha un año más este circuito no competitivo que cuenta con diez eventos de cicloturismo en bicicleta todo terreno que recorrerá hasta el mes de noviembre las distintas comarcas cordobesas.

Este demandado circuito, que tiene su origen en el Programa de Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural (NaturCor) de la Diputación de Córdoba, lo coordina la Federación Andaluza de Ciclismo apoyándose en diferentes entidades organizadoras (ayuntamientos y clubes) y la colaboración de aquella. Se trata de rutas de marcado carácter popular y recreativo, aspectos claves del éxito cosechado en las diez ediciones anteriores.

El objetivo es dinamizar rutas y senderos que ya existen en la provincia, principalmente en los pequeños municipios, fomentando la práctica del ciclismo entre todas las edades y colectivos como una actividad saludable que invita a disfrutar del medio ambiente en familia.

Su recorrido de 35km bajo un clima caluroso propio de la época pero que, con salida a las 9:30h, evitó las horas centrales del día. En el corte de cinta previo estuvo Juan Díaz, alcalde de El Viso, quien deseó a todos una buena jornada deportiva. El trazado llevó a los participantes por los términos municipales de Santa Eufemia y El Viso. Los parajes típicos de la zona con la dehesa entre sembrados de secano y ganadores de vacuno y ovino.

Sin duda el mayor atractivo del día fue el entorno del Embalse de La Colada, con paso por su presa, puntales desde donde divisar la gran masa de agua de su vaso, hoy en día prácticamente lleno e incluso rodar junto a la orilla. Tras el avituallamiento, el pelotón reemprendió el camino de regreso hacia El Viso, donde un almuerzo final de convivencia con paella incluida cerró una jornada muy completa y divertida.

Junto a los ciclistas también estuvo José María Miras, delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en la provincia de Córdoba.