De pedaleo por Belalcazar, estrenó Naturcor 2026

La cita celebrada ayer fue la primera de este circuito no competitivo de marchas de cicloturismo BTT que cuenta con un cartel de 10 eventos que se llevarán a cabo hasta el mes de noviembre.

Ayer arrancó en Belalcázar el XIII Circuito Provincial de BTT NaturCor 2026. De la mano de la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Ciclismo iniciamos un año más este circuito no competitiva que cuenta con diez eventos no competitivos de cicloturismo en bicicleta todo terreno que recorrerán hasta el mes de noviembre las distintas comarcas cordobesas.

Este demandado circuito, que tiene su origen en el Programa de Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural (NaturCor) de la Diputación de Córdoba, lo coordina la Federación Andaluza de Ciclismo apoyándose en diferentes entidades organizadoras (ayuntamientos y clubes) y la colaboración de aquella. Se trata de rutas de marcado carácter popular y recreativo, aspectos claves del éxito cosechado en las diez ediciones anteriores.

El objetivo es dinamizar rutas y senderos que ya existen en la provincia, principalmente en los pequeños municipios, fomentando la práctica del ciclismo entre todas las edades y colectivos como una actividad saludable que invita a disfrutar del medio ambiente en familia.

En este caso fue con la marcha ‘De Pedaleo por Belalcázar’ promovida por el ayuntamiento local. Una ruta circular no competitiva con 37km de recorrido donde un importante número de cicloturistas pudieron disfrutar del entorno natural de esta localidad de la Comarca de Los Pedroches.

Se llevó a cabo con un muy buen ambiente en todo momento y con una climatología benigna sin temperaturas muy elevadas y el cielo despejado. El espectacular Castillo de los Sotomayor y Zúñiga o el Puente de San Pedro en pleno Camino de La Mesta fueron testigos del paso de los ciclistas, quienes hicieron una parada en el Complejo Monte Malagón para el avituallamiento, y disfrutaron de un almuerzo final de convivencia tras completar la ruta.

Junto a los participantes estuvieron los concejales Joaquín Barbarroja y Cecilia Benítez.

Como siguiente cita de este NaturCor tendremos la ‘IV Ruta Cicloturista La Colada’ prevista para el domingo 14 de junio en El Viso.