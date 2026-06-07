El Team Grupo Serman consigue el título de Campeón de Andalucía de Sergio Soler y el Top 5 de Carlos Tienda

El único equipo andaluz de la categoría Júnior firma un fin de semana histórico gracias a un soberbio trabajo colectivo y al respaldo incondicional de sus patrocinadores.

El Team Grupo Serman ha completado una actuación memorable en los recientes Campeonatos de Andalucía de Ciclismo en Trebujena, consolidándose como el gran referente de la categoría júnior en la comunidad tras cosechar el título autonómico y rozar el podio en la lucha contra el crono.

Un viernes de velocidad y un sábado de gloria

El fin de semana de competición arrancó el viernes con la disputa de la exigente prueba de Contrarreloj Individual. El corredor del Team Grupo Serman, Carlos Tienda, firmó una actuación sensacional, exprimiéndose a fondo para adjudicarse un meritorio Top 5 frente a los mejores especialistas de la región.

Pero el plato fuerte llegó el sábado en la etapa en línea. En una carrera táctica, dura y vibrante, el equipo demostró una compenetración perfecta. Donde los fuegos artificiales los ponía Roberto Rodríguez con la primera escapada, el sexitano fue alcanzado por el paquete del pelotón, momento en el que el del corredor del Rincón de la Victoria Sergio Soler salto y pudo consolidar una escapada, a pocos metros Nico de Armas protegía la escapada de su compañero, mientras Carlos Tienda vio frustrados sus ataques al convertirse en la rueda a seguir, víctima de un férreo marcaje en corto por parte de un pelotón que no le concedió ni un metro de libertad.

El bloque trabajó de manera magnífica de principio a fin, controlando las fugas y protegiendo a sus líderes. El esfuerzo colectivo dio sus frutos en los kilómetros finales, donde Sergio Soler Domínguez se alzó con la victoria, proclamándose flamante Campeón de Andalucía y un top cuatro de Nicolás de Armas.

Orgullo de equipo y agradecimiento a los patrocinadores

Tanto la plantilla de corredores como el staff han manifestado su inmenso orgullo por el nivel mostrado durante todo el campeonato. Este éxito no es solo el resultado del talento individual, sino de la unión, el sacrificio y la estrategia de un grupo humano que lo da todo en cada carrera.

Desde la dirección del Team Grupo Serman, Joaquín León se ha querido lanzar un mensaje de profundo agradecimiento a las empresas e instituciones que hacen posible esta aventura:

«Queremos dar las gracias de corazón a todos nuestros patrocinadores. Su apoyo incondicional es el motor que sustenta este proyecto, el cual tenemos el orgullo de defender como el único equipo andaluz de la categoría júnior. Este triunfo también es de ellos».

Con el maillot de campeón andaluz ya en sus vitrinas, el Team Grupo Serman de la peña egabrense mira al futuro con la motivación intacta, dispuesto a seguir llevando el ciclismo base andaluz a lo más alto del panorama nacional.