El Viso acogerá la segunda parada de NaturCor 2026

Tras el próximo arranque de temporada en Belalcázar, el circuito NaturCor 2026 continuará su recorrido por la comarca de Los Pedroches con la celebración de la IV Ruta Cicloturista ‘La Colada’, una propuesta destinada a los amantes del BTT que permitirá descubrir algunos de los parajes más representativos del norte de la provincia de Córdoba. La cita tendrá lugar el próximo domingo 14 de junio en la localidad de El Viso, convirtiéndose en la segunda prueba puntuable de este consolidado circuito cicloturista.
Organizada por el Ayuntamiento de El Viso, la actividad arrancará a las 9:30 horas desde la calle Santa Eufemia, junto al Restaurante Salón Las Aguas, punto que también servirá de llegada para una atractiva ruta circular de 37,9 kilómetros diseñada para disfrutar del entorno natural de Los Pedroches sobre la bicicleta.
La prueba se desarrollará bajo formato de cicloturismo BTT neutralizado y no competitivo, manteniendo el espíritu participativo que caracteriza al circuito NaturCor. De este modo, los participantes podrán compartir una jornada de convivencia y deporte en plena naturaleza, rodando por caminos y pistas de esta comarca cordobesa sin la presión de la competición.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 11 de junio a través de este enlace. El precio de participación es de 8 euros, tanto para federados como para quienes tramiten la licencia de un día. Además, se admitirán inscripciones el mismo día de la actividad siempre que existan plazas disponibles.
La recogida de dorsales y verificación de participantes se llevará a cabo entre las 8:00 y las 9:00 horas junto al Restaurante Salón Las Aguas, siendo imprescindible presentar la documentación requerida por la organización.
La participación está abierta a ciclistas a partir de 15 años, permitiendo que aficionados de diferentes niveles puedan disfrutar de una jornada de ciclismo y naturaleza en un ambiente distendido y familiar.
Con esta IV Ruta Cicloturista ‘La Colada’, El Viso volverá a reunir a numerosos aficionados al ciclismo de montaña en una jornada donde el principal objetivo será disfrutar de la bicicleta, la naturaleza y la convivencia entre participantes, valores que definen la esencia del circuito NaturCor.
Web XIII Circuito Provincial BTT NaturCor 2026