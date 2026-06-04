El Team Grupo Serman firma un fin de semana histórico con un triple podio en tres frentes simultáneos

La escuadra ciclista demuestra la tremenda calidad de su plantilla logrando puestos de honor en Almuñécar, Loja y la Gran Fondo Sierra de Segura.

El equipo ciclista Team Grupo Serman ha completado una de las actuaciones más brillantes y memorables de su trayectoria al conseguir un hito al alcance de muy pocos: subir al podio en tres competiciones distintas de manera simultánea durante este fin de semana.

La exigencia del calendario obligaba a desdoblar el bloque, un reto estratégico y humano que los corredores han superado con matrícula de honor, demostrando la enorme profundidad y el talento que atesora la estructura de la escuadra andaluza.

Exhibición total en tres frentes

El festival de podios y éxitos del Team Grupo Serman se repartió en tres escenarios de máxima exigencia:

Triplete histórico en Almuñécar (Subida de la Cota 1200): El equipo firmó una actuación perfecta monopolizando por completo el cajón. Nico De Armas se coronó con una espectacular victoria logrando el 1º puesto . El éxito total lo redondearon Rubén Cepeda , que cruzó la meta en una gran 2ª posición , y Sergio Soler , que se adjudicó la 3ª plaza , completando un podio teñido íntegramente con los colores del Team Grupo Serman.

El equipo firmó una actuación perfecta monopolizando por completo el cajón. se coronó con una espectacular victoria logrando el . El éxito total lo redondearon , que cruzó la meta en una gran , y , que se adjudicó la , completando un podio teñido íntegramente con los colores del Team Grupo Serman. Protagonismo absoluto en Loja: La combatividad del equipo volvió a brillar en tierras lojeñas con una actuación soberbia de sus corredores. Carlos Tienda cuajó una carrera sensacional alzándose con el 1º puesto en la categoría Junior y sumando además la 2ª posición en la Clasificación General . La alegría en esta cita fue doble gracias a Óscar Trujillo , quien firmó una gran carrera para subirse al podio con el 3º puesto en la categoría Junior .

La combatividad del equipo volvió a brillar en tierras lojeñas con una actuación soberbia de sus corredores. cuajó una carrera sensacional alzándose con el y sumando además la . La alegría en esta cita fue doble gracias a , quien firmó una gran carrera para subirse al podio con el . En la Gran Fondo Sierra de Segura: En una de las citas más bellas del calendario de fondo, los ciclistas del equipo demostraron su gran fondo físico y mental. Antonio Galán y Darío Rodríguez completaron una exhibición de coraje para cruzar la línea de meta juntos, firmando un espectacular 2º y 3º puesto respectivamente.

«Estamos increíblemente orgullosos y emocionados con lo que han conseguido estos chicos este fin de semana. Multiplicarse en tres escenarios tan exigentes y ser dominadores en todos ellos demuestra que no dependemos de un solo corredor, sino que somos un bloque unido y muy competitivo. Desde el triplete de Almuñécar hasta las exhibiciones de Loja y la Sierra de Segura, este triple podio global es el premio al trabajo duro de los corredores, cuerpo técnico y, por supuesto, al apoyo incondicional de nuestros patrocinadores en especial José Antonio López Gil (Malaguetas) que da nombre al equipo». ha señalado Joaquín León manager del equipo:

Con esta histórica acumulación de éxitos, el Team Grupo Serman consolida su posición como uno de los proyectos más sólidos, combativos y con mayor proyección del pelotón, única escuadra andaluza junior que carga de moral a toda la estructura de cara a los próximos campeonatos de Andalucía.