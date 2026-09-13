Paxera se convierte en el escaparate del Pedro Ximénez y del marco Montilla-Moriles

Durante todo el fin de semana se suceden los actos en Paxera, fiesta del vino Pedro Ximénez que se desarrolla en Montemayor

Paxera 2026, la Feria del Vino Pedro Ximénez, es la fiesta del Pedro Ximenez en todos sus sentidos ya que no solo podemos beberlo, sino disfrutar de la gastronomía y la variedad de talleres y eventos relacionados con el vino.

La inauguración contó con la participación del alcalde de Montemayor, Antonio García López; el director-gerente del Consejo Regulador de las DOP Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles, Enrique Garrido Giménez; la alcaldesa de Moriles, Raquel López Moriana, Delegada Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, Francisco Ramón Acosta Rosa, Director Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía y una nutrida representación de las fuerzas del orden público y pueblos vecinos

La diputada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, que participó la tarde del viernes en la inauguración de PAXERA, ha subrayado “el trabajo y la ilusión de los promotores de esta feria, que han sabido hacer crecer una iniciativa vinculada a un producto profundamente cordobés y, al mismo tiempo, abrirla a nuevas posibilidades”. “El Pedro Ximénez es un producto extraordinario, una joya de nuestra gastronomía, pero lo más interesante es todo lo que hay detrás de una botella: la uva, la pasificación al sol, las bodegas y un paisaje que forma parte de nuestra identidad”, ha señalado Moreno.

La buena sintonía existente entre el Ayuntamiento de Montemayor y la Junta de Andalucía, tuvo como muestra la doble representación presente en la inauguración de la mano de Raquel López Moriana, Delegada Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, Francisco Ramón Acosta Rosa, Director Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

Raquel López Moriana, Delegada Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba

Francisco Ramón Acosta Rosa, Director Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

La Diputación de Córdoba participa en PAXERA a través de Iprodeco, dentro de su estrategia de promoción de los productos agroalimentarios cordobeses y de apoyo a iniciativas capaces de generar actividad económica y turística en los municipios a través de la marca Sabor a Córdoba.

I Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermut

Este año del I Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermut, en el que han participado 50 muestras de bodegas llegadas de territorios como Asturias, Baleares y Canarias, además de Andalucía, y cuyo jurado está integrado por profesionales de la compra, distribución, sumillería, restauración, comunicación y universidad.

Los premiados en esta primera edición y, especialmente, a las bodegas cordobesas que han conseguido tres de los cuatro máximos reconocimientos, los Gran Oro: Cooperativa La Aurora de Montilla, por su Solera 1981 PX; Bodegas Doblas de Moriles, por su Doblas PX, y Bodegas Pérez Barquero de Montilla, por su vermut.

La presencia de Moriles como municipio invitado y la participación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles refuerzan además la dimensión territorial de la feria. “PAXERA habla de Montemayor, pero también habla de todo un Marco, de sus pueblos, de sus bodegas, de su gastronomía, de su patrimonio y de un paisaje que merece ser conocido”, ha señalado Moreno.

La programación de PAXERA combina durante estos días actividad profesional y comercial, catas, degustaciones, talleres de venencia, gastronomía, visitas a viñedos, patrimonio y propuestas familiares, favoreciendo esa conexión entre producto, territorio y turismo.