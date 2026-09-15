Presentado el Pasaporte Turístico de la Ruta del Vino Montilla-Moriles 2026

La Diputación de Córdoba, a través del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba (PPTC), pone en marcha el Pasaporte Turístico de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, una iniciativa impulsada por la Asociación para la Promoción del Turismo del Vino (AVINTUR), entidad gestora de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, con la que se pretende promocionar y dinamizar el enoturismo como uno de los recursos estratégicos para diversificar la oferta turística de la provincia.

En concreto, se trata de una iniciativa que tiene como finalidad dar visibilidad a las empresas y experiencias vinculadas al mundo del vino, fomentar la interacción de los visitantes con el territorio, incentivar la visita a los establecimientos y municipios adheridos y premiar la fidelidad de los turistas que han participado en el uso de estos pasaportes turísticos de la Ruta del Vino Montilla- Moriles.

La delegada de Turismo y vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha puesto en valor esta iniciativa que “permite convertir la visita a la Ruta del Vino Montilla-Moriles en una experiencia participativa, incentivando al visitante a descubrir bodegas, lagares, establecimientos gastronómicos, alojamientos y otros recursos y experiencias turísticas de la Ruta del Vino”.

“Se van a repartir 2.500 pasaportes (500 en cada una de las ediciones) entre los 58 socios, públicos y privados, de la Ruta del Vino, de los 17 municipios que la integran, junto con la capital”, ha explicado Narci Ruiz quien, además, ha detallado que “se trata de un pasaporte físico impreso donde los participantes podrán ir sellando cada vez que realicen la experiencia”.

“La iniciativa dispone también de apoyo digital, donde los visitantes pueden consultar toda la información y las bases legales de participación mediante el código QR incluido en el propio pasaporte. Toda la información está disponible en el apartado específico de la web de la Ruta del Vino Montilla-Moriles www.turismoyvino.es/pasaporte ”, ha adelantado la delegada de Turismo.

Una experiencia participativa y de fidelización

“El visitante debe recorrer ubicaciones indicadas en su pasaporte, consiguiendo así un sello en cada parada, después de realizar la visita o experiencia correspondiente” ha añadido la responsable del Área. “Una vez completado el recorrido, el participante podrá optar a varios premios, si completa un pasaporte, o si completa las cinco modalidades”, ha concluido.

“De este modo, la iniciativa busca no solo incentivar la primera visita, sino también fidelizar al turista y animarlo a regresar para descubrir nuevos recursos y municipios” ha subrayado Narci Ruiz.

Por su parte, Rafael Cabello, gerente de esta iniciativa, ha añadido que “hemos segmentado los socios para que cada pasaporte incluya una visita obligada, es decir, que el visitante se mueva por el territorio de la Ruta del Vino Montilla- Moriles y conozca, de primera mano, todos los socios que somos parte de la misma”. Del mismo modo, el gerente ha concluido asegurando que “el mayor premio de este pasaporte, válido hasta el 31 de diciembre de 2027, es conocer el territorio”.