Autonomía y la inclusión de menores con necesidades específicas a través de los huertos escolares gracias a Fundación Somos Naturaleza

La iniciativa «Cultivando Presente, Comunidad y Territorio», financiada por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla, se desarrollará en tres centros educativos del municipio

La Fundación Somos Naturaleza pondrá en marcha durante este mes de septiembre el proyecto «Cultivando Presente, Comunidad y Territorio», una iniciativa de carácter social y educativo que utilizará los huertos escolares como herramienta para favorecer la autonomía personal, la inclusión y la participación de menores con necesidades específicas de apoyo educativo.

El proyecto cuenta con la financiación de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla y se desarrollará en los centros educativos CEIP Gran Capitán, CEIP San Francisco Solano e IES Inca Garcilaso, donde existen cuatro aulas específicas destinadas a alumnado con necesidades de apoyo educativo.

A través de una metodología práctica y vivencial, el alumnado participante trabajará habilidades relacionadas con la autonomía personal, el bienestar emocional, la participación social y el desarrollo de competencias funcionales mediante actividades vinculadas al cultivo y cuidado de los huertos escolares.

Durante una primera fase, el equipo técnico de Fundación Somos Naturaleza realizará tareas de coordinación con los centros educativos y de evaluación de los espacios existentes, analizando sus posibilidades y adaptando las actividades a las características de cada grupo participante.

Posteriormente comenzarán las sesiones prácticas, integradas dentro de la dinámica habitual de las aulas. Cada grupo contará con un espacio de huerto propio que se convertirá en un entorno accesible, predecible y seguro para el aprendizaje y la experimentación.

Un huerto adaptado a cada persona

La iniciativa parte de una premisa fundamental: la inclusión real pasa por adaptar las oportunidades a las capacidades y necesidades de cada persona.

Además del aprendizaje práctico ligado al cultivo, el proyecto contempla acciones destinadas a favorecer la estimulación sensorial, el bienestar emocional y la conexión con la naturaleza, aprovechando los beneficios que ofrecen elementos como la tierra, las plantas, las semillas, las texturas, los aromas o el agua.

Construyendo comunidad desde la escuela

Uno de los aspectos más innovadores de la iniciativa será su dimensión comunitaria. A lo largo del proyecto se desarrollarán actividades compartidas entre el alumnado de las aulas específicas y sus grupos de referencia, fomentando la convivencia, la cooperación y el aprendizaje mutuo en un entorno natural.

Asimismo, Fundación Somos Naturaleza contará con la colaboración de voluntariado procedente de proyectos anteriores de huertos terapéuticos, fortaleciendo así una red de apoyo que conecte escuela, familias, comunidad educativa y ciudadanía.

Según destacan desde la entidad, el objetivo es demostrar que los huertos escolares son mucho más que espacios para cultivar alimentos.

«Queremos que los huertos se conviertan en espacios donde cultivar autonomía, confianza, relaciones y oportunidades. Lugares capaces de favorecer la inclusión real y de fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa», señala Elena Mancera de Fundación Somos Naturaleza.

Naturaleza al servicio de la inclusión

Con este nuevo proyecto, Fundación Somos Naturaleza continúa impulsando iniciativas que utilizan la naturaleza como herramienta de intervención social, educativa y comunitaria, promoviendo modelos de participación que contribuyen a construir territorios más inclusivos, saludables y cohesionados.

La entidad ha agradecido al Ayuntamiento de Montilla y a su Delegación de Servicios Sociales la confianza depositada en esta propuesta, cuyo desarrollo permitirá seguir explorando el potencial transformador de los entornos naturales para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas