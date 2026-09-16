ASOPROTECOR celebra diez años en la vanguardia de las emergencias con un balance histórico de servicio

La Asociación Provincial de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Córdoba (ASOPROTECOR) celebró en Aguilar una década de trayectoria consolidada como un pilar necesario en la gestión de catástrofes y el soporte logístico en la provincia y donde se le reclama.

En sus diez años de historia, la asociación no solo ha fortalecido el tejido del voluntariado cordobés, sino que ha proyectado su impacto a nivel nacional mediante intervenciones críticas en grandes emergencias y un firme compromiso con la excelencia formativa.

Raquel Jiménez Sánchez, Tesorera

Un escudo frente a las grandes crisis

El historial operativo de la asociación destaca por su capacidad de despliegue rápido y eficaz ante situaciones de extrema gravedad. Entre sus hitos más recientes se encuentra su participación directa en los dispositivos de búsqueda y localización de personas desaparecidas en la provincia de Valencia, un operativo que demostró la alta cualificación técnica y la resiliencia de sus equipos en escenarios de alta complejidad.



Testimonio de Isidro Molina Segovia

A nivel local y provincial, ASOPROTECOR se ha consolidado como un recurso indispensable para los municipios cordobeses, coordinando planes de autoprotección, preventivos sanitarios y dispositivos de respuesta inmediata ante inclemencias meteorológicas y accidentes de gran escala.

Formación y homologación de primer nivel

La profesionalización del voluntariado ha sido la gran bandera de la organización durante este decenio. ASOPROTECOR ha logrado la homologación oficial como espacio cardioprotegido, garantizando que sus miembros estén plenamente capacitados en técnicas de soporte vital básico y el uso de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA).

Fernando Caballero Jiménez Responsable de formación y relaciones públicas

Asimismo, la entidad ha estrechado lazos con el ámbito académico y autonómico. Su presencia activa en las jornadas universitarias de emergencias y catástrofes de la Universidad CEU Fernando III y su liderazgo en las mesas de buenas prácticas de la Escuela Andaluza de Voluntariado avalan su rol como referente doctrinal en la unificación de criterios ante grandes catástrofes.

Momento para el recuerdo y agradecimiento

Durante el acto se tuvo un momento de recuerdo y cariño a la finada Estrella Galindo Mesa, de la mano de Rafael Jesús Ortiz Marín Secretario Responsable de Emergencias personas Desaparecidas y logística.

Ya en tono mas alegre y distendido, se reconoció a entidades, fuerzas de seguridad y todos los que en algún momento hemos formado parte de las acciones de Asoprotecor

Alianzas para el futuro

Con Carmen María Ruiz Rodríguez como presidenta de una junta directiva renovada y una estructura interna fortalecida, la asociación afronta su segunda década de vida reforzando su alianza estratégica con la Plataforma del Voluntariado de Córdoba.

Este engranaje institucional y asociativo asegura que Asoprotecor siga siendo el nexo de unión idóneo entre la vocación de servicio ciudadano y la respuesta técnica profesionalizada que exigen las emergencias del siglo XXI.