Un vino dulce de Canarias, dos PX y un vermut de la zona, los triunfadores del I Concurso Nacional de Vinos dulces, Especiales y Vermuts “Paxera de Montemayor»

Éxito de muestras, presentaciones y nivel en el I-Concurso Nacional de Vinos dulces, Especiales y Vermuts Paxera de Montemayor, celebrado bajo la organización del Ayuntamiento de Montemayor, la colaboración del Consejo Regulador de las DOP Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles y el patrocinio de Instituto de Desarrollo Económico IPRODECO de la Diputación Provincial de Córdoba.

Ayer tuvo lugar el primer Concurso Nacional de Vinos Dulces, Especiales y Vermuts Paxera de Montemayor en el que han participado más de 50 muestras procedentes de bodegas de toda España, con alta presencia de vinos de Montilla-Moriles, Castilla La Mancha, Canarias, Baleares, Asturias y otras zonas productoras.

Los vinos presentados han sido evaluados por un panel de cata profesional dirigido por José Luis Murcia, Presidente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV) y constituido por dieciocho catadores llegados de diferentes puntos de España, incluso Bélgica, y que representan a distintos sectores como distribución, exportadores, miembros de instituciones públicas y privadas vinculadas al sector del vino, enólogos y prescriptores del mundo del vino, que han valorado muy satisfactoriamente los vinos presentados al concurso. Muestra de ello son los cuatro Gran Oro premiados, así como hasta diecinueve vinos reconocidos con medalla de Oro, no habiendo quedado espacio para premiar otros muchos, que con puntuación merecedora de persea no han sido incluidos en el medallero.

A continuación, se ofrece la relación de vinos premiados:

GRAN ORO

Solera 1981 PX de Coop. La Aurora de Montilla SCA (Córdoba)

Humboldt tinto dulce 2001 de Bodegas Insulares de Tenerife

Doblas PX de Bodegas Doblas de Moriles (Córdoba)

Vermut Pérez Barquero de Bodegas Pérez Barquero de Montilla(Córdoba)

MEDALLA DE ORO

Alvear Twist de Bodegas Alvear SA Montilla (Córdoba)

Aran Selecció Botrytis 2024 de Miquel Gilabert Fullana de Baleares

El Ancón Blanco Dulce de Bodegas Insulares de Tenerife (Córdoba)

Monte Blanco Organic de Bodegas del Pino de Montalbán (Córdoba)

Humboldt Blanco Dulce 1997 de Bodegas Insulares de Tenerife

Cream Sta. Magdalena de Lagar de Santa Magdalena de Moriles (Córdoba)

Campito PX de Coop. La Aurora de Montilla SCA (Córdoba)

Alamis PX de Coop. San Acacio y Asunción de Montemayor SCA (Córdoba)

Alvear 1927 PX de Bodegas Alvear Montilla (Córdoba)

Del Pino PX Solera de Bodegas Del Pino de Montalbán (Córdoba)

Gran Pedro PX de Coop. La Aurora de Montilla SCA (Córdoba)

Alamis 1982 PX de de Coop. San Acacio y Asunción de Montemayor SCA (Córdoba)

PX Santa Magdalena de Lagar de Santa Magdalena de Moriles (Córdoba)

PX Amanecer de Coop. La Aurora de Montilla SCA (Córdoba)

PX Laudis de Coop. La Unión de Montilla (Córdoba)

Vermú La Trucha Cautiva de La Trucha Cautiva CB de Cangas del Narcea (Asturias)

Vermú Amanecer de Coop. La Aurora de Montilla SCA (Córdoba)

Vermú La Unión de Coop. La Unión de Montilla (Córdoba)

Beso Navarro de B. Navarro Racimo de Oro SL de Valdepeñas (Ciudad Real)

Finalmente, los premios principales a los que optaban los vinos han recaído:

MEJOR VINO DEL CONCURSO: Solera 1981 PX de Coop. La Aurora de Montilla SCA

MEJOR PRESENTACION: Humboldt Blanco Dulce 1997 de Bodegas Insulares de Tenerife

de Bodegas Insulares de Tenerife MEJOR VINO TRADICIONAL ESPAÑOL: Del Pino PX Solera de Bodegas Del Pino de Montalbán (Córdoba)

de Bodegas Del Pino de Montalbán (Córdoba) MEJOR INNOVACION EN VINOS DULCES: Cream Sta. Magdalena de Lagar de Santa Magdalena de Moriles (Córdoba)

de Lagar de Santa Magdalena de Moriles (Córdoba) MEJOR VERMUT: Vermut Pérez Barquero de Bodegas Pérez Barquero de Montilla

de Bodegas Pérez Barquero de Montilla MEJOR VINO NATURALMENTE DULCE: Humboldt tinto dulce 2001 de Bodegas Insulares de Tenerife

Los premios se entregarán esta noche a las 20.30h en el acto de inauguración de la Feria de Paxera en Montemayor.

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