Ciencia, reconocimiento y emoción se vivió anoche en el Pregón de la 71 Fiesta de la Vendimia Montilla Moriles



Anoche asistimos a un Pregón de la Fiesta de la Vendimia Montilla Moriles cargado de ciencia por parte del Pregonero, , reconocimiento a los capataces y emoción al recordar la figura de la fallecida Carmen Belén Gracia Martín.

El Pregón que corrió a cargo del Capataz de Honor, Manuel Torralbo Rodríguez, rector de la UCO, no defraudó. Desde su campo destacó la importancia de la ciencia en la correcta gestión del viñedo y sus caldos, alabando tambien la figura del agricultor a pie de finca que conoce datos que no son registrables.

Capataz de Campo 2026, una vida dedicada al estudio del campo

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles ha reconocido a Manuel Peinado Luque como Capataz de Campo 2026, en homenaje a una trayectoria profesional de más de cuatro décadas vinculada a la viña y al campo. Peinado comenzó a trabajar con tan solo 13 años en Las Puentes, donde desarrolló inicialmente labores de vendimia y posteriormente se incorporó a los trabajos de bodega, adquiriendo experiencia en el trasiego de mostos y vinos, control de temperaturas y densidades, rocíos e injertos de tinajas. Tras compaginar estas tareas con las labores agrícolas, en 1994 se incorporó nuevamente a Bodegas Alvear de la mano de Fernando Alvear, asumiendo el puesto de encargado de campo que continúa desempeñando en la actualidad.

A lo largo de su carrera, Manuel Peinado ha destacado por su experiencia, responsabilidad, capacidad de trabajo y carácter autodidacta, convirtiéndose en un referente en las labores de cultivo de la viña y el olivar. Su conocimiento práctico le ha llevado no solo a gestionar las tareas del campo, sino también a transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones de trabajadores y personas interesadas en aprender los oficios agrícolas. Su compromiso con Bodegas Alvear, unido a décadas de experiencia y a su participación directa en las distintas faenas agrícolas, han convertido su trayectoria en un ejemplo de oficio, dedicación y conocimiento del campo, méritos que han respaldado su elección como Capataz de Campo de las Fiestas de la Vendimia 2026.

Capataz de Bodega, mejora contigua para engrandecer un legado

Miguel Herrador Repiso, Capataz de Bodega 2026, ha desarrollado durante más de cinco décadas una destacada trayectoria profesional vinculada a Bodegas Navarro y al sector vitivinícola de Montilla-Moriles. Incorporado a la empresa en 1971, completó su formación con los títulos de Técnico Superior de Laboratorio y Técnico Superior en Viticultura y Enotecnia, ejerciendo posteriormente como enólogo y director técnico de distintas bodegas, lagares y cooperativas del marco. En 1992 asumió la Dirección General de Bodegas Navarro, desde donde impulsó una importante etapa de modernización de la compañía, con la construcción de nuevas instalaciones para el embotellado y la crianza del Fino Andalucía.

Bajo su dirección, Bodegas Navarro incorporó una línea de embotellado con capacidad para 5.000 botellas por hora y amplió sus sistemas de crianza con unas 800 nuevas botas destinadas al tradicional sistema de Criaderas y Solera. En 2010, su apuesta por la innovación tecnológica se plasmó en la construcción de un nuevo lagar equipado con prensas neumáticas de última generación y capacidad para prensar 100.000 kilos. Su trayectoria profesional se caracteriza así por la combinación de modernización tecnológica, conocimiento enológico y respeto por los métodos tradicionales, contribuyendo a consolidar la calidad y la identidad de los vinos de Bodegas Navarro y del marco Montilla-Moriles.

Momento para el recuerdo y homenaje

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas «Montilla-Moriles» y «Vinagre de Montilla-Moriles» quiso rendir un sentido homenaje a la finada Carmen Belén Gracia Martín, que nos dejó este año y que lideraba uno de los proyectos a futuro de la denominación.

El acto estaba organizado por el Ayuntamiento de Montilla, Hermandad de la Virgen de las Viñas y Consejo Regulador D.O.P. Montilla Moriles y se llevó a cabo, como viene siendo tradición, en Bodegas Pérez Barquero.