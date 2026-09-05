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Buen fútbol y mejor sabor en el II Trofeo Miguel Navarro Polonio

PorAntonio Galán

Sep 5, 2026 #Apedem

El Apedem se impuso en el II Trofeo Miguel Navarro Polonio en una tarde tórrida, con buen fútbol que dejos un buen sabor de boca tanto a los aficionados como al recuerdo de Miguel Navarro Polonio.

A pesar del bochornazo que hacia en la tarde de ayer, del Real Betis contra el Real Madrid y la oferta festiva que había con motivo de la Fiesta de la Vendimia, no fue obstáculo para que aficionados al futbol se dieran cita en el partido del CD Apedem Montilla  contra el  CD Villa de Espejo.

El Trofeo Miguel Navarro Polonio se queda en casa

El CD Apedem logró la victoria con un 2-1 ante el CD Villa de Espejo en una noche especial para todos los que forman parte de Apedem.

El CD Apedem salió bien al partido, consiguiendo adelantarse pronto gracias al gol de Aarón Salado. El CD Villa de Espejo lejos de achantarse, reaccionó consiguiendo igualar antes del descanso, lo que obligo a los montillanos a disputar un encuentro muy competido hasta el final.

La segunda parte mantuvo la igualdad y los dos equipos tuvieron opciones para llevarse el partido, pero cuando todo indicaba que el trofeo se decidiría con empate, Nico González apareció en los últimos instantes para hacer el 2-1 y dejar la victoria en casa.

Más allá del resultado, fue una noche para disfrutar del fútbol, pero sobre todo para recordar, sentir y mantener vivo un legado que forma parte de nuestra historia y con un significado especial por todo lo que representa Miguel Navarro Polonio para el CD Apedem.

El club montillano cierra prácticamente su preparación con otra prueba exigente y con la mirada puesta ya en lo realmente importante.

Por Antonio Galán

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