Muchos y variados actos por el 450 aniversario de la llegada del Cristo de Zacatecas

La Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz y Devota Hdad. del Santo Cristo de Zacatecas y Santa María del Socorro, Madre de Dios y Madre Nuestra estaba esta mañana de estreno con la presentación del logotipo, cartel y actos con motivo de los 450 años de la llegada a Montilla de la singular imagen indiana del Santo Cristo de Zacatecas el 10 de septiembre de 1576 y donación a la Cofradía de la Vera Cruz de Andrés de Mesa.

La presentación contó con la asistencia de numerosos hermanos y hermanas, así como Rafael Llamas, Alcalde de Montilla, Valeriano Rosales, Tte. de alcalde. Área de Desarrollo Local y Seguridad, Auxiliadora Moreno, Diputada de Igualdad, Consumo y Participación Ciudadana, Javier Aguilar, pintor y D. Fernando Suárez, Párroco y consiliario, corriendo a cargo del Hermano Mayor, Juan Antonio Prieto, la presentación del acto.

Javier Aguilar Cejas, una trayectoria de referencia en el arte cofrade andaluz

La elección por parte de la Veracruz de Javier Aguilar Cejas (Puente Genil 1975), no es casual ya que este artista ha desarrollado una destacada trayectoria como pintor, dibujante, ceramista y diseñador, convirtiéndose en uno de los artistas vinculados al mundo cofrade con mayor presencia en Andalucía.

Su obra, de marcado carácter figurativo y raíz barroca, destaca por la precisión del dibujo, el intenso tratamiento del color y el cuidado de los detalles ornamentales. Su producción abarca especialmente la pintura religiosa, el retrato, la cartelería cofrade y la cerámica monumental, disciplinas en las que ha dejado una amplia muestra de su talento.

Entre sus trabajos más relevantes se encuentra el Cartel de la Semana Santa de Montilla de 2007, protagonizado por el Sagrado Descendimiento, así como el Cartel de la Semana Santa de Córdoba de 2010, dedicado a la Virgen del Rosario Coronada.

Su vinculación con Puente Genil ha sido especialmente significativa, siendo autor de los carteles oficiales de su Semana Santa en 2001, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 y 2018.

En el ámbito de la pintura religiosa destacan las obras “La Certeza de la Fe” y “La Duda de la Fe”, instaladas en el altar mayor del Santuario de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, junto al camarín de la Virgen de las Angustias. También ha realizado importantes retratos religiosos e institucionales, entre ellos los del cardenal Carlos Amigo Vallejo y el arzobispo de Sevilla Juan José Asenjo.

Su producción se extiende además a numerosos retablos cerámicos y carteles para hermandades de Córdoba, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva y Granada, así como a diferentes celebraciones relacionadas con el Rocío, con trabajos para la Hermandad Matriz de Almonte y varias hermandades filiales.

En los últimos años, Aguilar Cejas ha mantenido una intensa actividad artística. Entre sus trabajos más recientes figuran el Cartel de la Semana Santa de Olivares de 2024, el diseño de la nueva túnica del Señor de la Bondad de Lucena, presentada en 2025, y su designación en 2026 como cartelista de los Armaos de la Macarena, uno de los encargos de mayor relevancia dentro del panorama cofrade sevillano.

Una trayectoria marcada por la calidad técnica, la tradición y la capacidad para convertir la iconografía religiosa en obras que forman ya parte de la memoria visual de numerosas hermandades y celebraciones de Andalucía.

Presentación del logotipo conmemorativo

Tambien se ha aprovechado el acto para presentar el logotipo conmemorativo del 450 aniversario, obra de la diseñadora gráfica Clara Zuccharino, argentina afincada en Madrid, que no pudo acudir al acto por compromisos laborales.

El logotipo de los 450 años sintetiza la historia y devoción en torno a una de las imágenes de mayor valor histórico-artístico de Montilla. El verde oscuro del 450, evoca la Vera Cruz y el Lignvm Crucis, mientras la tipografía clásica recuerda sus orígenes y la firma de Andrés de Mesa.



La corona de espinas simboliza la Pasión y el sacrificio redentor de Cristo en la Cruz.

Las tres potencias doradas, rematadas por estrellas, representan su divinidad y condición de Señor de la historia.

Las fechas 1576-2026 conmemoran los 450 años de la donación del Cristo a la Cofradía de la Vera Cruz.

La Diputación de Córdoba presente

La montillana y Diputada de Igualdad, Consumo y Participación Ciudadana, Dña. Auxiliadora Moreno intervino en nombre de la Diputación que presta su apoyo a los proyectos que les presentamos para celebrar esta efeméride desde el primer momento.

Actos cultuales y culturales más significativos del 450 aniversario

Septiembre de 2026.

• 10/09 Solemne misa de apertura presidida por el Sr. Obispo, D. Jesús Fernández González, en la Iglesia Parroquial de Santiago. Música: grupo vocal De Profundis, vinculado a la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla.

• 11/09 Solemne Vía Crucis extraordinario.

Al día siguiente, viernes 11 de septiembre, la imagen del Santo Cristo de Zacatecas estará expuesta en devoto besapiés de 19:00 h a 21:00 h, momento en el cual dará comienzo el viacrucis extraordinario. Durante el besapiés, la imagen del Señor estará

escoltada por una escuadra de gastadores y batidores del Regimiento Acorazado Córdoba nº.10, así como a lo largo del siguiente itinerario: Iglesia, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, San Luis, Alta y Baja, Aleluya, Blanco, Enfermería, San Francisco Solano, General Jiménez Castellanos, Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia. El viacrucis hará salida a las 21:00 h de la Parroquia de Santiago.

Noviembre de 2026

• Exposición Internacional la Vera-Cruz en el mundo, en el Salón Municipal San Juan de Dios, que reúne más de 600 piezas y medallas para mostrar la historia y la universalidad de la devoción a la Santa Cruz.

Enero de 2027

• Concurso fotográfico “El Cristo de Zacatecas: una imagen entre dos mundos”

• Concurso infantil de dibujo y pintura

Febrero de 2027

• 13/02 Vigilia y Hora Santa ante el Santo Cristo de Zacatecas. Sábado de quinario.

• 10-14 de febrero Solemne Quinario

• 15 de febrero Solemne Función de Regla, que cobrará mayor significación por el 450 aniversario.

Marzo de 2027

• 6 de marzo Exaltación de las Siete Palabras

• Presentación de la imagen de San Juan Evangelista tras su restauración.

• Concierto de marchas procesionales, a cargo de la Unidad de música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre [Soria 9] y la banda de guerra de la Brigada “Guzmán el Bueno” X.

• 23 de marzo Martes Santo, Estación de Penitencia

Abril de 2027

• Hemos solicitado celebrar en Montilla un encuentro diocesano de hermandades y cofradía de la Vera Cruz de la provincia de Córdoba

(Posibilidad de incluir el concierto como parte de los actos del Encuentro)

Mayo de 2027

• Ruta senderista “De América a Montilla” en colaboración con Munda Eventos

Junio de 2027

• Solicitaremos celebrar en Montilla el pleno de hermanos mayores de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Santa Vera Cruz

Septiembre de 2027. Clausura

• 11/09 Salida extraordinaria de clausura del 450º aniversario

• 12/09 Solemne misa de clausura del 450º aniversario presidida por el Sr. Obispo en la Iglesia Parroquial de Santiago

Octubre de 2027

• Publicación de un número extraordinario de la revista Vera-Crux, monográfico sobre el 450º aniversario

El acto finalizó con unas palabras de D. Fernando Suárez, Párroco de Santiago y consiliario de la Veracruz, en el que invitó a todos, a los devotos del Cristo de Zacatecas y a los cofrades montillanos a vivir con alegría este aniversario, también con agradecimiento a Dios por la presencia de una fe arraigada en el pueblo que trasciende generaciones.

Finalizó dando las gracias a la Junta de Gobierno por su compromiso abnegado y muy especialmente a los hermanos que son los que han mantenido viva la llama de la fe y la devoción a este crucificado que atesora ya 450 años de historia.