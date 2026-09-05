La Junta pone en valor la recuperación de la vendimia de Montilla-Moriles tras el duro golpe del mildiu en 2025

Raquel López visita en Montemayor la cooperativa San Acacio y Asunción y destaca el valor de la pasera de Pedro Ximénez, una tradición ligada a la DOP Montilla-Moriles

La Junta ha destinado 1,01 millones de euros a 750 viticultores cordobeses afectados por el mildiu y mantiene las ayudas para la modernización y reestructuración del viñedo

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Raquel López, visitó ayer la cooperativa San Acacio y Asunción de Montemayor para conocer de primera mano el proceso tradicional de pasificación de la uva Pedro Ximénez, una práctica singular de la DOP Montilla-Moriles que forma parte de la identidad vitivinícola de la provincia de Córdoba.

La visita se produce en plena campaña de vendimia, que este año presenta mejores perspectivas para el sector tras una campaña 2025 especialmente complicada por la incidencia del mildiu. La recuperación de la producción supone un alivio para viticultores, cooperativas y bodegas del marco Montilla-Moriles y permite poner en valor nuevamente una actividad estrechamente vinculada al territorio.

Raquel López, que ha estado acompañada por el alcalde de Montemayor, Antonio García López; el gerente del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, Enrique José Garrido Giménez; y el director de la cooperativa, Antonio García, ha destacado el trabajo de agricultores y bodegueros que mantienen viva la pasera de Pedro Ximénez, “una tradición fundamental para la calidad y el prestigio de nuestros vinos”.

Precisamente, la Junta de Andalucía ha dado respuesta a las consecuencias de la pasada campaña mediante ayudas extraordinarias por la afección del mildiu. En Córdoba, la resolución de diciembre de 2025 permitió abonar 969.944 euros a 702 expedientes, mientras que la resolución provisional de julio de 2026 incorpora otros 48 beneficiarios por 45.489 euros. En conjunto, las dos resoluciones alcanzan 750 beneficiarios y 1.015.433,55 euros en ayudas directas para los viticultores afectados.

Junto a esta respuesta extraordinaria, la Junta mantiene su apuesta por la modernización y mejora de la competitividad del viñedo a través de las ayudas a la reestructuración y reconversión. En la provincia de Córdoba se resolvieron favorablemente 22 expedientes en 2024, con 739.741 euros de ayuda admitida, y 45 expedientes en 2025, por un importe de 1.572.470 euros. Para la convocatoria de 2026 se han presentado 39 solicitudes, con cerca de 919.000 euros solicitados, actualmente pendientes de resolución.

Estas ayudas, financiadas íntegramente por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), permiten acometer actuaciones de reestructuración, reconversión varietal y mejora de las técnicas de cultivo, favoreciendo explotaciones más eficientes, competitivas y adaptadas a los efectos del cambio climático.

La delegada ha subrayado que “desde la Junta de Andalucía trabajamos para apoyar a un sector estratégico mediante distintas líneas de ayudas, apoyo a la inversión y a la reestructuración de los viñedos”, y ha destacado que el sector vitivinícola “genera empleo, fija población al territorio y forma parte de la identidad y la riqueza de nuestra provincia”.

“Estamos hablando de un sector que mira al futuro sin renunciar a sus tradiciones”, ha señalado López, quien ha puesto como ejemplo la pasera de Pedro Ximénez que conserva la cooperativa San Acacio y Asunción. “El compromiso de nuestros agricultores y bodegueros es fundamental para mantener una tradición que diferencia a Montilla-Moriles y que contribuye al prestigio de los vinos de Córdoba”.