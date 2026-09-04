La nueva edición de PAXERA pone en valor el Pedro Ximénez y los vinos dulces y especiales

La Feria del Vino Pedro Ximénez se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Montemayor con una programación para todos los públicos y la celebración del Concurso Nacional de Vinos Dulces y Especiales

PAXERA 2026, la Feria del Vino Pedro Ximénez, ha sido presentada este viernes en el Mercado Victoria de Córdoba, en un acto que ha servido para dar a conocer las principales novedades de esta edición y poner en valor la cultura vitivinícola de la provincia. La presentación ha contado con la participación del alcalde de Montemayor, Antonio García López; el director-gerente del Consejo Regulador de las DOP Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles, Enrique Garrido Giménez; la alcaldesa de Moriles, Francisca Araceli Carmona Alcántara; y el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba y presidente de IPRODECO, Félix Romero Carrillo. El acto comenzó con la bienvenida de Francisco Mulero, que recibió a los asistentes en el Mercado Victoria y dio paso a la presentación.

El alcalde de Montemayor, Antonio García López, destacó especialmente la colaboración que este año se incorpora con el Consejo Regulador de las DOP Montilla-Moriles, una alianza que permitirá seguir dando visibilidad a la cultura del vino y reforzar el carácter de PAXERA como punto de encuentro en torno al Pedro Ximénez. García también puso el foco en la variedad de la programación de esta edición, con actividades que van desde visitas a viñedos y al Centro de Interpretación Memoria del Pedro Ximénex, hasta talleres de venencia y degustaciones de vino y vinagres, además de otras propuestas pensadas para acercar el mundo del vino a todos los públicos, incluyendo actividades para disfrutar en familia y para los más pequeños.

A continuación, Enrique Garrido Giménez, director-gerente del Consejo Regulador, destacó la importancia de la celebración del Concurso Nacional de Vinos Dulces y Especiales, que este año reúne a bodegas procedentes de distintos puntos de España. Entre los territorios participantes se encuentran Asturias, Islas Baleares y Santa Cruz de Tenerife, una presencia que refleja el carácter nacional que adquiere el certamen. Garrido también quiso destacar el nivel del jurado de esta edición, formado por profesionales procedentes de diferentes puntos del país, cuya experiencia y conocimiento contribuirán a reconocer la calidad y singularidad de los vinos participantes.

La alcaldesa de Moriles, Francisca Araceli Carmona Alcántara, puso el acento en la relación entre Montemayor y Moriles y en la capacidad del vino para crear vínculos entre municipios. Durante su intervención destacó la importancia de compartir proyectos y experiencias en torno a una cultura que forma parte de la identidad de ambos pueblos, no solo a través del vino, sino también de sus tradiciones, su territorio y las personas que mantienen viva esta herencia. En este sentido, señaló que PAXERA es también una oportunidad para reforzar esa unión y mostrar la riqueza de los municipios vinculados a la cultura vitivinícola.

Por su parte, Félix Romero Carrillo, delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba y presidente de IPRODECO, destacó la colaboración de la institución provincial con PAXERA y la importancia de iniciativas que ayuden a promocionar los productos de la provincia. Romero centró parte de su intervención en la necesidad de poner en valor los vinos dulces y especiales, productos de gran calidad y con reconocimiento tanto a nivel europeo como internacional. En este sentido, recordó que en ocasiones es necesario mirar hacia lo que tenemos más cerca y reconocer el valor de nuestros propios productos, que pueden convertirse en grandes embajadores del territorio y contribuir a proyectar la riqueza de Córdoba y sus municipios.

La presentación concluyó con una fotografía conjunta de los participantes, poniendo así el broche al acto y dando por presentada oficialmente esta nueva edición de PAXERA.

La Feria del Vino Pedro Ximénez PAXERA 2026 se celebrará en Montemayor del 11 al 13 de septiembre, con una programación que combinará vino, gastronomía, cultura y territorio y que estará dirigida tanto a profesionales y aficionados como al público general y las familias.