Bodegueros montillanos participará con ‘Sabor a Córdoba’ en la feria Auténtica Premium Food Sevilla

‘Sabor a Córdoba’, marca impulsada por la Diputación, acude con 18 empresas agroalimentarias a la feria Auténtica Premium Food Sevilla

Un total de 18 empresas agroalimentarias cordobesas acudirán de la mano de ‘Sabor a Córdoba’, marca impulsada por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación, a Auténtica Premium Food, feria que se celebra en Sevilla los días 14 y 15 de septiembre.

Así ha sido adelantado por el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha explicado que “Auténtica 2026 reúne a directivos y profesionales de la gran distribución, el retail, canal Horeca, alta gastronomía y de la industria agroalimentaria para impulsar el valor del producto, su identidad y su origen”.

Según Romero, “hablamos de una cita de ámbito nacional e internacional que reúne a 12.000 profesionales y 321 firmas expositoras en un espacio de 15.000 metros cuadrados. Además, unos 267 expertos participarán en seis escenarios donde habrá más de 200 conferencias, conversaciones y catas para abordar los grades retos de la alimentación y la gastronomía”.

Con respecto a la participación de ‘Sabor a Córdoba’, las empresas que estarán con ‘Sabor a Córdoba’ en Auténtica Sevilla serán Almazaras de la Subbética (Carcabuey), Alvear (Montilla), Vinos Francisco Arrabal (Montilla), Belloterra Delicatessen (Añora), Bodega Vega Natun (Córdoba), Bodegas Toro Albalá (Aguilar de la Frontera), Isidro Castillejo SL (La Granjuela), Cortijo de Suerte Alta SL (Baena), Mielinízate (Villa del Río), Membrillo El Quijote (Puente Genil), Patatas Fritas Maribel (Moriles), Patatas Raquel Food (Cañete de las Torres), Pérez Barquero (Montilla), Quiviroliva, Rodríguez Chiachio SL (Cabra), Setacor Micología (Villafranca de Córdoba), Sociedad Cooperativa Virgen de la Torre (La Victoria) y Sucesores Hermanos López (Luque).

El también presidente de Iprodeco ha valorado que esta cita no tiene sólo carácter nacional, sino que “también nuestras empresas podrán contactar con operadores internacionales que vienen de Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Corea del Sur, India, Filipinas, Tailandia, etc”.

Presentación de nuevos productos

En el marco de Auténtica 2026 las empresas cordobeses podrán dar a conocer algunos de sus productos más novedosos ya que, como ha indicado Romero, “Córdoba no es sólo tradición y calidad, sino también innovación y vanguardia”. En este sentido, el delegado provincial ha explicado que “Bodega Vega Atún presentará su vinagre premium de naranja amarga del patio de los naranjos de la Mezquita-Catedral, Bodegas Francisco Arrabal presenta dos productos novedosos como son Ocaso, un vino elaborado mediante un proceso oxigenativo propio, y Pa’ Dentro, una innovadora bebida aromatizada con base de vino, y Bodegas Pérez Barquero presenta G1 Brut Nature, espumoso desarrollado junto con la Universidad de Córdoba”.

En definitiva, ha manifestado el presidente de Iprodeco, “cualquier producto de la marca ‘Sabor a Córdoba’ presente en una feria, cuando genera una oportunidad de negocio o cuando genera un contacto, lo que trae a Córdoba son oportunidades económicas para cada uno de los pueblos. Ir a una feria no es una cuestión de presencia, sino que es una cuestión de volver con nuevas oportunidades de creación de empleo para el territorio, para la comarca y para los pueblos de la provincia de de Córdoba ”.

’Sabor a Córdoba’ tiene algo muy claro y lo estamos demostrando todos los días. El reconocimiento de los productos de Córdoba ya existe y lo que vamos es a avanzar en la compra. No vamos solamente a que nos conozcan, no solamente vamos a exhibirnos, sino que vamos a hacer negocio con todas las consecuencias, ha concluido Romero.