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Montemayor Subvenciones

Montemayor apuesta por sus estudiantes a través de sus Ampas

PorAntonio Galán

Sep 18, 2026

El Ayuntamiento de Montemayor reafirma su compromiso con el futuro del municipio tras la firma del convenio de colaboración con las AMPAs de distintos centros educativos montemayorenses, destinado a la adquisición de material escolar y educativo para este año 2026.

Conscientes de que la educación es una responsabilidad compartida, este programa nace con la firme convicción de impulsar el desarrollo educativo de la población infantil y juvenil mediante el apoyo directo a las familias a través de las AMPAs. Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos representan el canal idóneo, democrático y cercano para canalizar los esfuerzos de la administración y la sociedad civil, garantizando que las ayudas lleguen de manera eficiente y transparente al corazón de cada aula.

Desglose de la inversión (30.000 € en total):

  • AMPA Los Eucaliptos (CEIP Miguel de Cervantes): 27.500 €
  • AMPA La Alameda (IES Ulia Fidentia): 2.500 €
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¿Cuáles son los objetivos?

Impulsar el desarrollo educativo de la población infantil y juvenil mediante el apoyo directo a las familias a través de las AMPAs. Queremos garantizar que nuestros centros cuenten con el material necesario para acompañar y potenciar el aprendizaje de todo el alumnado durante este curso 2026.

Efectos pretendidos con esta dotación: facilitar recursos suficientes para que la comunidad escolar siga avanzando con paso firme, reduciendo cargas y mejorando la calidad de la enseñanza en las aulas de Montemayor.

Para que los efectos deseados se consoliden, el programa se estructurará bajo los principios de cogestión y transparencia. Las AMPAs actuarán como entidades receptoras y administradoras de los bienes o fondos, trabajando en estricta coordinación con las direcciones de los colegios e institutos. Se establecerán comisiones de seguimiento para evaluar el uso del material, asegurando que cada recurso impacte positivamente en la vida cotidiana de los estudiantes y contribuya a un entorno escolar inclusivo, seguro y altamente estimulante.

Por Antonio Galán

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