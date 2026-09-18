El Ayuntamiento de La Rambla intensifica las medidas de vigilancia y prevención ante la detección del virus del Nilo Occidental

El Ayuntamiento de La Rambla informa a la ciudadanía de que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha informado de la circulación del virus de la Fiebre del Nilo Occidental (VNO) en el municipio tras detectarse, en una estación de trampeo, proliferación de mosquitos a más de un kilómetro de las zonas pobladas.

La Rambla ya se encontraba incluida desde el inicio de la campaña 2026 entre los municipios considerados de Nivel de Riesgo Alto, dentro de las actuaciones de vigilancia y prevención frente al virus del Nilo Occidental. Por el momento no hay ningún caso de contagio en humanos ni en animales en este municipio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de La Rambla intensifica el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial, reforzando las actuaciones destinadas a prevenir y controlar la proliferación de mosquitos, tanto en espacios públicos como ámbitos privados, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la tranquilidad y, al mismo tiempo, a mantener las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.

La colaboración ciudadana resulta especialmente importante para evitar la acumulación de agua y reducir los posibles focos de proliferación de mosquitos.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROLIFERACIÓN DE MOSQUITOS

Evitar la acumulación de agua estancada en recipientes como cubos, platos de macetas, ceniceros, fuentes, juguetes, neumáticos, bidones o garrafas.

Vaciar y limpiar los recipientes que puedan acumular agua, especialmente después de las lluvias.

Despejar y limpiar periódicamente los canalones para evitar estancamientos.

Mantener piscinas, albercas, estanques y fuentes convenientemente clorificados y en condiciones adecuadas.

Verter agua en sumideros y alcantarillas al menos una vez por semana para evitar acumulaciones.

Mantener solares y parcelas en condiciones adecuadas de limpieza, evitando que la vegetación pueda favorecer la presencia de mosquitos.

Renovar diariamente el agua de los bebederos de animales.

Proteger pozos, aljibes y fuentes mediante mallas mosquiteras.

Evitar, en la medida de lo posible, permanecer cerca de espacios con agua estancada y sin tratar.

MEDIDAS PARA EVITAR LAS PICADURAS

Instalar mosquiteras en ventanas y puertas siempre que sea posible.

Utilizar ropa que cubra brazos y piernas, especialmente al caer la tarde y durante la noche, preferentemente de colores claros.

Aplicar repelentes específicos de uso doméstico, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.

Utilizar insecticidas de uso doméstico únicamente de acuerdo con sus instrucciones y en espacios adecuadamente ventilados.

Apagar las luces cuando no sean necesarias, especialmente en espacios exteriores.

Utilizar ventiladores o aire acondicionado, ya que el movimiento del aire dificulta la presencia de estos insectos.

Mantener una adecuada higiene corporal y evitar mantener heridas abiertas expuestas, cubriéndolas con apósitos estériles e impermeables.

Sacudir la ropa tendida antes de utilizarla, especialmente cuando haya permanecido en el exterior.

El Ayuntamiento de La Rambla continuará trabajando en coordinación con todas las administraciones y mantendrá las actuaciones de vigilancia y control previstas en el Plan Municipal.

Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y colaborar en la eliminación de posibles focos de cría, contribuyendo así a reforzar la prevención y protección de todo el municipio.