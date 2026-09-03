Ceuta si estuvo acompañada

A pesar de las ordenes del Presidente Sánchez de no acudir a los suyos, anoche si estuvo Ceuta acompañada por todo lo largo y ancho de la campiña cordobesa

Los ciudadanos de Ceuta pasan por momentos muy delicados, en un difícil equilibrio entre la sensatez y la locura, llevados al extremo por la inacción de un Gobierno de España que promete y promete pero no llegan refuerzos policiales, militares, sanitarios, sociales, legales… ni se les espera, tras un mes de la invasión.

Concentración por Ceuta en La Rambla

La Federación Española de Municipios y Provincias, organizó para anoche una concentración a nivel nacional para que todo aquel que quisiera se uniera, en un acto de cariño y apoyo al pueblo ceutí tras la invasión que soportan, un acto de amor y solidaridad para una ciudad española que esta llevada al límite.

El líder supremo Sánchez retornó de las vacaciones

El líder supremo Sánchez volvió tras su inamovible periodo vacacional de un mes, lanzando una misiva firmada por Maria Jesús Montero, la mujer mas importante de la democracia, para que los suyos no participaran en este acto promovido por la FEMP. Doy por hecho que en política hay gente que está por devoción y otros por obligación, ya que estos últimos acataron ordenes vaya que para las próximas elecciones no se puedan volver a presentar.

Concentración por Ceuta en Fernán Núñez

Al Presidente Sánchez cada vez se le esta poniendo cara de dictador norcoreano ya que ni asume la realidad y a falta de Franco para echarle la culpa se coge la línea de conspiración judeo masónica, tan manida por dictador y que Rusia esta detrás, cuando el informe del CENIF, entregado a la jueza María Tardón, contradice al Gobierno al involucrar a las autoridades de Marruecos en la invasión.

Concentración por Ceuta en Palenciana

No ponerse al frente por estar de vacaciones, pedir ayuda a la Unión Europea 30 días después, ser incapaces de enviar refuerzos en todos los ámbitos, menoscabar al Rey, al CNI, y alabar las bondades del Reino dictatorial de Marruecos no parece la mejor defensa de un

Concentración por Ceuta en Castro del Río

Ahora yo me pregunto lo mismo que ha hecho Page, tras mas de un mes de la violación de nuestras fronteras, ¿nadie ha pedido saber como se ha gestado esta nueva marcha verde? nadie del Gobierno ha tenido interés en saber quien esta detrás? La única respuesta lógica es que ya lo saben y por alguna razón no pueden o no quieren hacer nada. El tiempo dirá las razones.

Manifiesto leído en todas las concentraciones de cada pueblo libre: CEUTA SOMOS TODOS

Hoy, 2 de septiembre, desde Montilla y sumándonos a la iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias, queremos expresar nuestro apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio.

Concentración por Ceuta en Puente Genil

Ceuta y sus ciudadanos están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad. Pero también está poniendo a prueba a España: nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad de nuestro territorio.

Por eso, hoy también desde Montilla queremos alzar la voz con un mensaje claro y rotundo:

Concentración por Ceuta en Puente Genil

Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España.

Ceuta es una parte irrenunciable de nuestro país. Lo es por su historia, por el Derecho y por la voluntad libre y democrática de los ceutíes, que generación tras generación han expresado su identidad española y su compromiso con España y con los valores de nuestra Constitución.

Por eso lo decimos con claridad: la soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona. La integridad territorial de España no se negocia. Nunca.

Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España. Y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, lo que está en juego nos afecta a todos.

Concentración por Ceuta en Puente Genil

La frontera de Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles, y también la de los 27 países de la Unión Europea. Allí se protege cada día nuestro territorio, nuestro espacio común europeo y los valores de convivencia, libertad y Estado de Derecho que compartimos.

Ante esta situación excepcional donde las haya, Ceuta ha respondido. Pero Ceuta no puede hacerlo sola.

La permanencia de miles de personas está sometiendo a una tensión extraordinaria a los servicios públicos, a los recursos disponibles y a la vida cotidiana de la ciudad. Por eso, la respuesta debe estar a la altura de la situación: debe ser una respuesta de Estado y debe contar con el compromiso de todas las administraciones.

Concentración por Ceuta en Montemayor

Queremos reconocer, además, a quienes han estado en primera línea. A los ceutíes, por su serenidad, responsabilidad y solidaridad. Y a todos los profesionales y servidores públicos que han trabajado y siguen trabajando para atender esta situación, proteger a la población y mantener la seguridad y la convivencia: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, sanitarios, profesionales de los servicios sociales, empleados públicos, entidades humanitarias y voluntarios.

Ante esta situación, desde Montilla manifestamos:

Primero. Nuestro apoyo firme e inequívoco a Ceuta y a todos los ceutíes. Montilla está con vosotros.

Segundo. Nuestro reconocimiento a la sociedad ceutí por la serenidad, responsabilidad y solidaridad demostradas ante una situación extraordinaria. Ceuta ha dado un ejemplo al conjunto de España.

Concentración por Ceuta en Montemayor

Tercero. Nuestra gratitud a todos los profesionales y servidores públicos que están sosteniendo esta emergencia y trabajando para garantizar la seguridad, los servicios esenciales y la convivencia.

Cuarto. Nuestra defensa de la integridad territorial de España y de la plena soberanía española sobre Ceuta. Ceuta es España, por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni ambigüedades.

Quinto. Nuestro reconocimiento a la historia y a la voluntad de los ceutíes como fundamentos de la españolidad de la ciudad. Una españolidad que forma parte de su identidad y que los ceutíes han expresado libre y democráticamente generación tras generación.

Sexto. Nuestra convicción de que la presión migratoria y la protección de las fronteras requieren una respuesta de Estado y un compromiso firme de la Unión Europea. Ceuta no puede asumir en solitario las consecuencias de una situación que afecta al conjunto de España y de Europa.

Por ello, pedimos al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera y ponga a disposición de la ciudad los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para afrontar esta situación. Además, exigimos el retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente en nuestro país: esa es la única forma de recuperar la normalidad.

Concentración por Ceuta en Moriles

Pedimos también una financiación extraordinaria que permita hacer frente a los costes de esta emergencia y garantice que los servicios públicos de los ceutíes no se vean perjudicados. Y reclamamos apoyo para las empresas, los autónomos y los trabajadores, así como medidas que ayuden a recuperar la actividad, la confianza y la imagen de Ceuta.

Reclamamos, igualmente, que el Gobierno haga uso de todos los instrumentos y medios que ofrece la Unión Europea. Ceuta es frontera exterior de Europa y necesita una respuesta europea.

Concentración por Ceuta en Montilla

Y lo hacemos defendiendo, al mismo tiempo, una convivencia basada en el respeto. Rechazamos cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento. El respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas pasa necesariamente por defender la legalidad, la seguridad y nuestras fronteras.

Hoy, desde Montilla, queremos decirlo alto y claro:

Ceuta no está sola.

Los ceutíes no están solos.

Montilla está con Ceuta.

España está con Ceuta.

Cuando una parte de España sufre, toda España responde.

Cuando una frontera de España está en riesgo, toda España debe estar detrás.

Cuando se cuestiona a Ceuta, se cuestiona a España.

Porque proteger Ceuta es proteger España.

Porque defender Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia.

Porque la frontera de Ceuta es la frontera de todos.

Y porque hay cosas que nos unen por encima de cualquier diferencia.

CEUTA SOMOS TODOS.