Ahorrar en la vuelta al cole requiere planificar, reutilizar y comparar

El inicio de un nuevo curso escolar supone para las familias afrontar un importante desembolso en material escolar, libros de texto, ropa, calzado, mochilas, dispositivos electrónicos y otros productos necesarios para la vuelta a las aulas. Ante este escenario, la Dirección General de Consumo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía recomienda anticipar las compras, aprovechar las rebajas y adoptar hábitos que permitan reducir el gasto.

La primera medida es planificar, revisar qué materiales y prendas se conservan de cursos anteriores, hacer una lista de necesidades y fijar un presupuesto para evitar compras impulsivas y adquirir solo lo necesario.

Reutilizar materiales, ropa, calzado y uniformes en buen estado permite reducir el gasto familiar y fomentar un consumo más responsable y sostenible, siguiendo la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.

Comparar precios y calidades es otra de las recomendaciones principales. Los consumidores tienen libertad para elegir dónde realizar sus compras, por ello, los centros educativos no pueden imponer a las familias la adquisición de libros, uniformes o material escolar en un único establecimiento.

Evitar el sobreendeudamiento es fundamental, especialmente ante la proliferación de campañas de microcréditos rápidos que ofrecen dinero de forma inmediata. Este tipo de financiación puede implicar intereses elevados y plazos de devolución muy reducidos.

En las compras realizadas por internet, las personas consumidoras disponen, con carácter general, de un plazo de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento sin necesidad de justificar el motivo y sin penalización. En este tipo de compras se aconseja utilizar métodos de pago seguros, evitar transferencias directas y optar por tarjetas recargables o exclusivas para compras digitales.

Recuerda que los productos escolares también deben incluir instrucciones de uso, datos del fabricante y advertencias de seguridad, especialmente en artículos potencialmente tóxicos como pegamentos o pinturas.

Los libros de texto ofrecen igualmente posibilidades de ahorro. El Programa de Gratuidad de los Libros de Texto de la Junta de Andalucía permite su reutilización en los centros educativos públicos y concertados en los cursos de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Ciclos Formativos de Grado Básico, por lo que se insiste en la importancia de cuidarlos y devolverlos en buenas condiciones al finalizar el curso.