La Junta convoca los XIII Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local

Los medios locales de Córdoba podrán optar a estos galardones, cuyo plazo de presentación finaliza el 14 de septiembre y que cuentan con seis categorías y 4.000 euros por premio

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la convocatoria de la XIII edición de los Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local, con cargo al ejercicio 2026, y cuya finalidad es reconocer el buen hacer y la excelencia de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual local en Andalucía.

Así, en sus doce ediciones anteriores se han reconocido los principales trabajos en el ámbito de la comunicación audiovisual local en Andalucía, convirtiéndose en una distinción de reconocido prestigio en el sector.

Concretamente, buscan distinguir los trabajos emitidos en las radios y televisiones locales de Andalucía, así como la información local y de proximidad ofrecida por internet y la trayectoria informativa local y de proximidad.

La convocatoria cuenta con las categorías de

Mejor programa o serie de programas de información emitidos en Televisión local

Mejor programa o serie de programas de información emitidos en Radio local

Mejor programa o series de programas de entretenimiento en Televisión local

Mejor programa o series de programas de entretenimiento en Radio local

Mejor información local y de proximidad en formato Web

Trayectoria informativa local y de Proximidad.

En cuanto a la dotación económica, el premio por cada una de las categorías asciende a 4.000 euros e incluye la entrega de una estatuilla en un acto que tendrá lugar en el último trimestre del año.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, desde el 1 al 14 de septiembre, ambos inclusive. Las personas y entidades interesadas en participar en estos premios deberán dirigir los trabajos a la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Dirección General de Comunicación Social, presentándose a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía.