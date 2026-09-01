Ante la inflación y el coste de la vida, el Partido Verde tacha de quimera la libertad financiera para muchas familias cordobesas

La formación ecologista exige medidas estructurales de apoyo a lo público y el control de precios ante el encarecimiento de los alimentos básicos y el brutal impacto de la vuelta al colegio.

El Partido Verde (Verdes EQUO) ha puesto el foco en la alarmante pérdida de poder adquisitivo que sufre la ciudadanía cordobesa, señalando que hablar de libertad financiera en el contexto socioeconómico actual es un ejercicio de cinismo político. Con unos salarios estancados que distan mucho de la media estatal, las familias de Córdoba se enfrentan a un escenario límite marcado por el encarecimiento crónico de la cesta de la compra, la escalada de los suministros básicos y el inasumible gasto que supone la inminente vuelta a los colegios.

Desde la formación verde se subraya que la autonomía económica de los hogares no puede construirse sobre los cimientos de la especulación y la carestía de la vida. Para los ecologistas, la verdadera libertad financiera pasa por garantizar derechos fundamentales como una alimentación sana, una vivienda digna y una educación pública y sanidad robusta que no suponga una losa imposible de sufragar para las economías domésticas.

En este sentido, el coportavoz provincial del Partido Verde, Salustiano Luque, ha señalado que «la supuesta libertad financiera de la que presumen algunos discursos institucionales es una auténtica quimera para la inmensa mayoría de los cordobeses y cordobesas, que ven mes a mes cómo sus salarios se evaporan únicamente en subsistir». Luque ha añadido que «no se puede hablar de libertad cuando llenar la nevera se ha convertido en un lujo y cuando el IPC castiga de forma sistemática a las rentas más bajas de nuestra provincia, mientras los beneficios de las grandes distribuidoras y corporaciones energéticas siguen batiendo récords sin que se tomen medidas valientes de intervención y control».

Por su parte, la coportavoz de la formación, Ana María Carnero, ha incidido en el ahogo que supone el inicio del curso escolar, recordando que la vuelta al colegio vuelve a evidenciar la profunda desigualdad social en Córdoba. «La cuesta de septiembre no es un fenómeno meteorológico, es el reflejo de unas políticas que dan la espalda a las familias trabajadoras», ha apuntado Carnero. Asimismo, ha recalcado que «gastar cientos de euros por hijo en material escolar, libros y uniformes sin un respaldo público real condena a la exclusión a muchos hogares; la verdadera justicia social exige la gratuidad universal de la educación y ayudas directas eficaces que no obliguen a los padres y madres a elegir entre pagar las facturas o garantizar el derecho al estudio de sus hijos».

El Partido Verde concluye exigiendo a las administraciones competentes un giro en sus prioridades presupuestarias, redirigiendo los recursos públicos hacia el fortalecimiento de los servicios sociales, la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la creación de un escudo social permanente que frene la vulnerabilidad económica en la provincia de Córdoba.