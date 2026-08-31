La FEMP convoca concentraciones frente a los ayuntamientos como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta

Tras la visita a Ceuta de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, donde mantuvo un encuentro con su presidente, Juan Vivas, en el que han abordaron la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma tras los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio.

Atendiendo a la grave situación que afronta la ciudad, García-Pelayo ha querido mostrar la solidaridad de los 8.132 ayuntamientos españoles con los ciudadanos ceutíes convocando concentraciones en apoyo a la Ciudad Autónoma el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, a las 20:00 horas, en la puerta de los consistorios.

Durante su comparecencia ante los medios, García-Pelayo anunciaó que cederá a Juan Vivas su puesto de representación en el Comité de las Regiones, con objeto de que pueda trasladar la situación de Ceuta ante el órgano consultivo de la UE que reúne a los representantes locales y regionales de los estados miembros.

El presidente de la Ciudad Autónoma agradeció este “gesto de generosidad y de sentido de Estado” para poder trasmitir a Europa la realidad de Ceuta, que atraviesa, según ha indicado, “el momento más difícil de su historia reciente y una de las situaciones más graves, desde la perspectiva de la seguridad nacional, vivida por España”.

“Para nosotros es un motivo de aliento porque nos da a entender que no estamos solos”, ha señalado Vivas, quien ha añadido que “Ceuta se mantiene en pie, no se rinde y se levantará”. “Lo vamos a hacer juntos y unidos con el resto de españoles, juntos y unidos todos los ceutíes, recen como recen, se llamen como se llamen, vivan donde vivan y piensen lo que piensen”.

En esta misma línea y “como muestra de respeto a la ciudad”, la alcaldesa de Jerez ha anunciado que la Junta de Gobierno de la FEMP del 29 de septiembre se celebrará en Ceuta.

Junto a ello, García-Pelayo ha lanzado un “SOS” al Gobierno para que actúe y confíe en el presidente Vivas porque “Ceuta necesita una gestión ágil y eficiente” y “empezar a ver la luz al final del túnel

“Ceuta está en la UCI y necesitamos que el Gobierno actúe de manera proporcionada a lo que aquí está ocurriendo y garantice el normal funcionamiento de los servicios”, ha indicado el presidente de la Ciudad Autónoma, quien ha remarcado la necesidad de recuperar la normalidad previa a los acontecimientos del mes de julio.

Apoyo a los ceutíes

Durante la jornada, García-Pelayo ha firmado en el libro de honor de la ciudad, donde, en nombre de los ayuntamientos de toda España, ha querido trasladar su afecto a los ceutíes en un momento crucial para la Ciudad Autónoma, y cuando además se cumplen 45 años del nacimiento de la federación.

“Como presidenta de la FEMP, me uno a los anhelos de una ciudad que inspira en su amor y pertenencia a España una de sus principales señas de identidad; una ciudad profundamente española, orgullosa de su singularidad, abierta a Europa y al mundo, comprometida con los valores de convivencia, respeto y solidaridad que nos unen como sociedad”, ha escrito García Pelayo, quien además ha mostrado su reconocimiento a una ciudad “que mira al futuro con determinación, sin renunciar a sus raíces ni a todo aquello que la hace singular”.

“Que Ceuta siga siendo ejemplo de convivencia, de unidad, de vocación española y europea, y de confianza en el porvenir, con el cariño y el reconocimiento del municipalismo español”, ha expresado la presidenta de la FEMP tras destacar su “cariño y admiración por Ceuta y por los ceutíes”.

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación, que agrupa Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares, en total 7.410, que representan más el 95% de los Gobiernos Locales españoles.

Los fines fundacionales y estatutarios de la FEMP son:

El fomento y la defensa de la autonomía de las Entidades Locales

La representación y defensa de los intereses generales de las Entidades Locales ante otras Administraciones Públicas

El desarrollo y la consolidación del espíritu europeo en el ámbito local, basado en la autonomía y la solidaridad entre los Entes Locales

La promoción y el favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las Entidades Locales y sus organizaciones, especialmente en el ámbito europeo, el iberoamericano y el árabe

la prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las Corporaciones Locales o a los entes dependientes de estas y cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a los asociados de la Federación.