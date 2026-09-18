El Partido Popular presenta a María José Tejada Jiménez para recuperar la alcaldía

María José Tejada Jiménez fue presentada anoche como alcaldable popular para la reconquista de la alcaldía de Montilla.

El panorama político de Montilla continúa consolidando liderazgos que combinan la gestión técnica con la vocación de servicio público. En el centro de esta evolución se encuentra María José Tejada Jiménez, quien desde su nombramiento como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Montilla en junio de 2025, asumió la responsabilidad de abanderar la fiscalización y la propuesta constructiva en la política local.

Su designación formó parte de un relevo planificado dentro de las filas populares. Sucedió en el cargo al histórico dirigente Federico Cabello de Alba, marcando el inicio de una estrategia orientada a proyectar nuevas voces con perfiles multidisciplinares y un fuerte arraigo en el tejido profesional.

Del banco a la bancada

Nacida en diciembre de 1979, Tejada pertenece a una generación de políticos que no provienen exclusivamente de la estructura orgánica de los partidos, sino que aportan el bagaje de la empresa privada. Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada y acreditada como Asesora Financiera Europea por la EFPA, ha desarrollado una sólida carrera de casi dos décadas en el sector de la banca, ejerciendo desde hace años como directora de sucursal bancaria en Córdoba.

Esta experiencia corporativa y de análisis financiero dota a su perfil de una rigurosidad técnica que traslada diariamente a las sesiones plenarias y comisiones del consistorio. Quienes trabajan con ella destacan su capacidad de gestión presupuestaria y una visión pragmática para abordar el desarrollo económico de la localidad.

Cercanía, acción y futuro como ejes de su estrategia política

Bajo la dirección de Tejada, el Grupo Municipal del PP de Montilla ha priorizado una línea discursiva basada en la participación ciudadana activa y la escucha directa de las inquietudes vecinales.

«Queremos construir juntos el futuro de nuestra ciudad, y para lograrlo, necesitamos escuchar sus voces, sus inquietudes y sus ideas», manifestaba la propia portavoz en una de sus recientes declaraciones a los ciudadanos, recalcando que el civismo y la inclusión son las bases de una Montilla próspera.

Esta proyección no ha pasado desapercibida en el plano autonómico. Su peso e implicación en los proyectos de la comarca de la Campiña Sur cordobesa motivaron su inclusión como miembro suplente en la candidatura del PP de Córdoba para el Parlamento de Andalucía, consolidándose como una de las figuras con mayor proyección interna dentro del partido a nivel provincial.

Los retos de cara al futuro

El principal desafío para María José Tejada radica en afianzar al bloque popular como la alternativa de gobierno más sólida para los montillanos. En un escenario municipal que demanda dinamismo económico, apoyo al comercio local y mejoras estructurales, su perfil se presenta como una fórmula de equilibrio entre la solvencia técnica del sector privado y la cercanía que requiere la política a pie de calle.

Con una agenda volcada en las demandas vecinales, el relevo natural en la portavocía ha inyectado un nuevo impulso al centroderecha local, posicionando a Tejada en primera línea de la escena pública cordobesa.