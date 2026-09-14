Casanueva denuncia la “paralización absoluta” del proyecto del Museo Arqueológico y exige al Gobierno que licite las obras

La senadora del Partido Popular por Córdoba, Cristina Casanueva, ha denunciado la “paralización absoluta” que sufre el proyecto de ampliación y reforma del Museo Arqueológico de Córdoba y ha exigido al Gobierno de España que explique “qué está pasando realmente” y cuándo prevé licitar e iniciar las obras.

Un año más, el Partido Popular vuelve a poner de manifiesto la situación de un proyecto “fundamental para la cultura, para la historia y para el patrimonio de Córdoba y de toda la provincia”, que continúa sin avances pese al tiempo transcurrido, ha explicado a los medios de comunicación.

“Estamos ante un proyecto que debería haberse redactado en un plazo de 12 meses y vamos camino de los 48 meses, mientras las obras ni siquiera han comenzado”, ha afirmado Casanueva, quien ha lamentado que el proyecto permanezca “guardado en un cajón” y atrapado en una sucesión de trámites e informes.

La senadora cordobesa ha recordado que desde el Grupo Popular en el Senado se ha realizado un seguimiento continuado de esta actuación durante toda la legislatura, con más de 20 solicitudes de información y preguntas escritas, ante lo que ha calificado como una “falta de transparencia y opacidad” por parte del Gobierno.

En este sentido, Casanueva ha destacado que el proyecto básico, necesario para poder solicitar la licencia de obras al Ayuntamiento de Córdoba y tramitar las autorizaciones correspondientes ante la Junta de Andalucía, está redactado y pagado desde 2023. Asimismo, ha recordado que en 2024 el Gobierno se comprometió a solicitar la licencia y a licitar las obras a finales de ese año. “Han pasado dos años desde ese compromiso y no solo no se ha licitado la obra, sino que ni siquiera se ha solicitado la licencia”, ha criticado.

La senadora cordobesa ha cuestionado también la sucesión de informes que, según las respuestas recibidas por parte del Gobierno, estarían condicionando el avance del proyecto. “Primero faltaba el control de calidad, después el informe del IPCE y ahora se nos dice que falta un informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. En febrero ya se nos comunicaba que estaba pendiente de ese informe y, ocho meses después, seguimos exactamente igual”, ha señalado.

Para Casanueva, esta situación evidencia una “maraña administrativa” que está impidiendo avanzar en una infraestructura cultural estratégica para la ciudad y la provincia. “No podemos permitir que un proyecto tan importante siga atascado eternamente”.

La senadora ha advertido, además, de las consecuencias económicas que puede tener prolongar los plazos de ejecución. “Cada mes de retraso es un mes en el que aumentan los costes por la inflación y por el incremento del precio de los materiales de construcción”, ha explicado, al tiempo que ha señalado que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante los últimos ejercicios puede complicar todavía más la ejecución de una actuación que estaba prevista con financiación propia.

Casanueva ha reclamado al Gobierno de Sánchez que concrete cuántos informes quedan pendientes, por qué no se ha solicitado todavía la licencia de obras al Ayuntamiento de Córdoba y cuándo se va a licitar e iniciar definitivamente la actuación. “El Museo Arqueológico no puede seguir atrapado en una maraña administrativa. Córdoba necesita inversiones, necesita que se ponga en valor su patrimonio y necesita que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos”, ha afirmado.

La paralización del proyecto no afecta únicamente a la infraestructura museística, sino también a la conservación, mantenimiento y puesta en valor de los restos arqueológicos, además de limitar el impacto que una actuación de estas características puede generar en términos de empleo, actividad económica y proyección cultural de la provincia.

“Estamos hablando de uno de los grandes referentes de nuestro patrimonio. El Museo Arqueológico conserva piezas fundamentales de toda la provincia y merece una actuación a la altura de su importancia”, ha defendido.

Casanueva ha contrapuesto esta situación con el compromiso del Partido Popular con la cultura en las administraciones en las que gobierna, como la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, donde, ha señalado, “se está apostando por la inversión cultural, tanto en infraestructuras como en las necesidades de conservación y puesta en valor del patrimonio”.

“Desde el Partido Popular exigimos que se deje de dilatar este proyecto, que se liciten de una vez por todas las obras y que se ponga en valor el patrimonio de todos los cordobeses. Córdoba no puede seguir esperando”, ha concluido.