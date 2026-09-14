El Partido Verde celebra el inicio del Gran Sendero Ruta Subbeticana

El Partido Verde celebra el éxito y la puesta en marcha de la Ruta Subbeticana como referente de turismo sostenible y conservación del medio rural.

La formación ecologista destaca la culminación de un proyecto que contó con su respaldo desde los inicios, consolidándose como una herramienta clave para dinamizar la comarca desde el respeto ambiental.

Desde el Partido Verde (Verdes EQUO) manifestamos nuestra profunda satisfacción ante la inminente puesta en marcha del Gran Sendero Ruta Subbeticana, un proyecto largamente esperado que la Mancomunidad de Municipios de la Subbética inaugurará el próximo 4 de octubre y que desde nuestra formación hemos apoyado sin fisuras desde su concepción inicial.

Esta iniciativa se erige como un modelo idóneo y necesario para potenciar el cuidado, la conservación y la promoción de los municipios y zonas rurales de la provincia. Frente a los modelos turísticos masificados o depredadores del territorio, la Ruta Subbeticana demuestra que es posible dinamizar la economía local apostando firmemente por el turismo sostenible, saludable y de baja huella ecológica, conectando de forma respetuosa el patrimonio natural y cultural de la comarca.

«Celebramos con enorme alegría que este gran sendero sea por fin una realidad. Desde el Partido Verde tuvimos claro desde el primer minuto que apoyar este proyecto era apostar por el futuro de nuestros pueblos. La Subbética necesitaba un revulsivo verde que pusiera en valor su biodiversidad y frenara la despoblación a través de alternativas respetuosas con el entorno», ha señalado Salustiano Luque, coportavoz de la formación ecologista en Córdoba.

Por su parte, Ana María Carnero, coportavoz provincial del partido, ha querido recalcar la importancia de extrapolar este tipo de actuaciones a otros puntos de la provincia: «La Ruta Subbeticana es el claro ejemplo de que otra forma de gestionar el territorio es posible. Anhelamos que este éxito sirva de espejo para el resto de comarcas cordobesas; necesitamos más senderos, más movilidad activa, más salud y más protección para nuestros pueblos. Cuidar de nuestro medio rural es también cuidar de las personas que lo habitan».

Desde el Partido Verde animamos a toda la ciudadanía cordobesa y a quienes nos visiten a recorrer este nuevo trazado, redescubriendo el valor de la Subbética a pie, impulsando el tejido socioeconómico local y demostrando que la transición ecológica es la única vía de futuro para nuestros municipios.