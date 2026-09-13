Liberadas en Córdoba perdices rojas para mejorar el éxito reproductor del águila imperial ibérica

La provincia alberga 52 parejas reproductoras y se consolida como uno de los principales territorios para la recuperación de la especie en Andalucía

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha participado hoy en la liberación de ejemplares de perdiz roja (Alectoris rufa) procedentes de la Estación de Referencia que la Consejería mantiene en Andújar, una actuación incluida en las medidas de conservación previstas en el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Andalucía.

La primera de estas actuaciones se ha desarrollado en la finca pública Los Boquerones, en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba, donde se han liberado 100 ejemplares juveniles de perdiz roja. En el acto han participado también la alcaldesa de Villaviciosa de Córdoba, Gema Elena, y personal técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA).

Las aves liberadas cuentan con todas las garantías genéticas y sanitarias, al proceder de la Estación de Referencia de la Consejería en Andújar. Esta medida tiene como objetivo reforzar las poblaciones de perdiz en territorios donde nidifica el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una especie catalogada en Andalucía como En Peligro de Extinción.

En determinadas zonas de la provincia donde las poblaciones de conejo de monte son escasas o han desaparecido, el águila imperial ha tenido que diversificar su dieta, incorporando otras presas como perdices, palomas, córvidos, reptiles o carroña. Por ello, el Plan de Recuperación contempla actuaciones destinadas a mejorar la disponibilidad de recursos alimenticios y favorecer el éxito reproductor de las parejas reproductoras asentadas en estos territorios.

La suelta se realiza directamente en el medio natural, generalmente en áreas próximas a puntos de agua o bebederos, y se complementa con la instalación temporal de comederos para facilitar su adaptación durante los primeros días. Además, las perdices portan anillas plásticas de identificación que permiten realizar un seguimiento de su supervivencia e integración en las poblaciones silvestres. Los ejemplares liberados son aves nacidas durante la presente temporada reproductora.

Los trabajos continuarán en los próximos días con nuevas liberaciones en las fincas públicas La Vaquera, en Espiel, y Vegüeta del Fresno, en el Parque Natural de Cardeña y Montoro, así como en una finca privada con convenio situada en el término municipal de Córdoba.

Córdoba, una provincia clave para la recuperación del águila imperial

Durante el acto, García-Ibarrola ha destacado que “la recuperación del águila imperial ibérica es uno de los principales éxitos de conservación de la biodiversidad en Andalucía y un ejemplo del trabajo coordinado entre administraciones públicas, personal técnico y propietarios de fincas”.

La provincia de Córdoba desempeña un papel fundamental en este proceso de recuperación. Actualmente alberga 52 parejas reproductoras de águila imperial ibérica, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza con mayor número de territorios ocupados, solo por detrás de Jaén. La especie se encuentra presente en enclaves como Los Pedroches, Guadalmellato y la Sierra de Córdoba, y ha comenzado también a reproducirse en la Subbética.

Este crecimiento contrasta con la situación existente a comienzos de siglo, cuando apenas se contabilizaban ocho territorios de nidificación en toda la provincia y la viabilidad de la población estaba seriamente comprometida.

Andalucía, referente en la conservación de la especie

El águila imperial ibérica es una de las rapaces más amenazadas del mundo y una especie exclusiva de la península ibérica. A finales de los años setenta su población no alcanzaba las 50 parejas reproductoras. En la actualidad supera las 1.000 parejas entre España y Portugal gracias a las medidas de conservación impulsadas por las distintas administraciones y entidades colaboradoras.

Andalucía cuenta actualmente con 190 parejas reproductoras distribuidas en Sierra Morena, Doñana, Cádiz y las sierras Béticas orientales. La aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica ha permitido duplicar la población andaluza en menos de una década mediante actuaciones dirigidas a reducir la mortalidad no natural, mejorar el hábitat, incrementar la disponibilidad de presas y reforzar el éxito reproductor de la especie.